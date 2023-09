Obras do Parque da Redenção entram na reta final em Apucarana; veja

Em obras há quase 10 anos, o Parque da Redenção deve ser reaberto oficialmente ainda neste ano em Apucarana, no Norte do Paraná. Administrado pela Mitra Diocesana de Apucarana desde 2014, o espaço ecológico-religioso vem passando desde então por uma grande reforma, que agora entrou na reta final. O espaço promete atrair peregrinos de todo o Brasil.

Uma das últimas etapas foi vencida no começo deste ano, com a conclusão das esculturas das 14 estações da Via Sacra, que retratam a vida pública de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, batismo, sermão no Monte das Oliveiras, Santa Ceia, até a morte e ressurreição.

O monsenhor Roberto Carrara, que atua na coordenação da obra, afirma que ainda é difícil prever a data exata da inauguração. Inicialmente, a intenção era entregar a obra oficialmente em 7 de outubro, mas ele descarta essa possibilidade.

Segundo ele, algumas intervenções ainda precisam ser concluídas para atender os peregrinos, como a construção de banheiros, arquibancadas do anfiteatro ao ar livre e da lanchonete, entre outras melhorias.

Apesar disso, o padre assinala que o Parque da Redenção já vem recebendo caravanas de visitantes desde 2021, quando foi reaberto ao público, inclusive de outros estados. São pequenos grupos que têm a entrada permitida no local.

“Muitas pessoas já vêm visitar o parque. Na semana passada, recebemos um grupo de 90 pessoas, por exemplo”, conta o padre. Uma excursão do Nordeste já agendou também uma visita ao local para as próximas semanas.

“Não fizemos ainda nenhuma publicidade para nosso trabalho, mas daqui a pouco vamos usar todos os meios de comunicação para divulgar. Queremos que as pessoas vejam a beleza desse lugar e a arte das imagens da via sacra”, assinala o monsenhor.

CARACTERÍSTICAS

Com área de aproximadamente 60 mil metros quadrados, o Parque da Redenção foi inaugurado em 31 de dezembro de 2008 no distrito do Barreiro. Inicialmente, o espaço recebeu 96 esculturas de personagens bíblicos. Em seus primeiros anos de funcionamento, quando recebia a visita de romeiros de várias cidades paranaenses e também de outros estados, o Parque da Redenção foi administrado pela Prefeitura. Em outubro de 2014, no entanto, a gestão da área passou oficialmente para a Mitra Diocesana.

Com apoio de um grupo de leigos, a Mitra iniciou a reforma do local e fechou o espaço para visitação. Nessa primeira etapa de obras, o parque ganhou a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, uma representação da Gruta de Massabielle, localizada na cidade de Lourdes, França.

Um jardim rosário e esculturas dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel também foram construídos. Na segunda etapa, a Mitra contratou o escultor de Astorga, Lucas Fioresi, que passou a trabalhar nas novas esculturas da via-sacra, recentemente concluídas. As imagens originais precisaram ser substituídas porque ficaram desgastadas.

O município, por sua vez, também realizou obras de contenção da erosão no parque, um dos grandes problemas na área. Foi também construído um novo canal e também um novo vertedouro para melhorar o escoamento de água da represa existente no local.

Assista:

