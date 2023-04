Obras de revitalização da Praça 28 de Janeiro avançam em Apucarana

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, vistoriou nesta quarta-feira (26) as obras de revitalização da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como Praça 28 de Janeiro. O espaço, que manterá as características originais, está passando por uma grande remodelação. Entre os novos atrativos, estarão o “parcão” para pets, ciclovia e pista de caminhada, além de novas calçadas e melhorias na drenagem e iluminação.

O projeto está sendo executado pela Secretaria de Serviços Públicos e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. “Todos os serviços de drenagem já foram concluídos, com a colocação de tubos de coleta de água em toda a área. Também foi concluída a instalação de novas bocas de lobo”, cita Junior da Femac.

Nesta semana, estão em andamento as obras das novas calçadas na parte interna da praça e também em todo o seu entorno. “Além disso, a Rua Benjamin Braga Filho, que contorna a praça, está sendo alargada e irá ganhar dezenas de vagas de estacionamento. Também está em andamento a reabertura de um trecho de cem metros da Rua Renê Camargo de Azambuja, entre a praça e o Clube 28 de Janeiro, o que vai garantir mais vagas de estacionamento”, informa Junior da Femac, acrescentando que nestas vias o trânsito fluirá com limitação de velocidade.

Entre os principais atrativos que serão implantados, o prefeito cita o “parcão” para pets. “Será uma área com alambrado, brinquedos para os cães, bebedouro, caixa de areia e espaço de estar com bancos e mesas para os donos dos pets”, cita Junior da Femac.

Junior da Femac destaca ainda que a revitalização prevê a implantação de uma pista de caminhada, que será demarcada com pintada em azul, além de uma ciclovia, pintada em vermelho. “Ambas irão contornar toda a praça e também a quadra onde está situado o Clube 28 de Janeiro. Nossa equipe também irá providenciar iluminação de todo o espaço com tecnologia de LED”, completa.

Junior da Femac ressalta ainda que a “nova praça” irá tornar a região mais agradável e, ao mesmo tempo, valorizar os imóveis. “Tenho certeza que as obras executadas e os novos atrativos irão contribuir também para alavancar o desenvolvimento econômico, com novos negócios de profissionais liberais, clínicas e comércio”, pontua Junior da Femac.

O projeto elaborado pela equipe técnica do Idepplan garante a preservação do conceito original da obra da década de 1960. “Será mantida a Biblioteca Professora Olga Antunes Pedroso, que ganhará um visual mais moderno, e também serão preservados o Monumento à Liberdade e a concha acústica”, reitera Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

