Obras de recape alteram trânsito no centro de Apucarana no fim de semana; veja as ruas

A Prefeitura de Apucarana dará continuidade, entre esta sexta-feira (21) e domingo (23), aos trabalhos de aplicação de microrrevestimento asfáltico na área central da cidade. A intervenção ocorrerá no entorno da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, na Praça Rui Barbosa, contribuindo para melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança dos motoristas e preservar o pavimento. O serviço integra o programa permanente de conservação da malha viária desenvolvido pela administração municipal.

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Para a execução dos serviços, haverá alterações temporárias no trânsito no entorno da Praça Rui Barbosa e da catedral. No sentido Condor, serão interditadas duas faixas da Avenida Curitiba e a área de estacionamento localizada ao lado da praça, permanecendo liberada apenas uma faixa para a circulação de veículos. Já para quem estiver descendo a Avenida Curitiba, será interditada uma faixa de rolamento e a área de estacionamento junto à praça da catedral, permanecendo liberadas duas faixas de tráfego.

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Durante a execução dos serviços, também não será possível contornar completamente a catedral, fazendo o retorno ao redor da praça. Os motoristas que estiverem subindo pela Rua Osório Ribas de Paula poderão acessar normalmente o entorno da catedral, passar em frente ao módulo da Polícia Militar e seguir pela Avenida Curitiba. Já os condutores que estiverem descendo a Avenida Curitiba poderão trafegar em frente à agência da Caixa Econômica Federal. Na esquina do Banco Itaú, será possível virar à direita para acessar a Rua Munhoz da Rocha. Outra opção será seguir em direção às Casas Pernambucanas e continuar pela Avenida Curitiba no sentido da Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo). A Prefeitura destaca que o acesso à região central será mantido durante toda a execução dos serviços.

A Prefeitura esclarece que a aplicação do microrrevestimento exige condições climáticas específicas para garantir a qualidade e a durabilidade do serviço. Após a aplicação, o material precisa de pelo menos cinco horas de tempo firme e predomínio de sol para secagem e liberação do tráfego. Por esse motivo, a execução durante o período noturno torna-se inviável. Até mesmo o tempo nublado não permite a secagem do microrrevestimento, diferente do que acontece com o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A escolha deste fim de semana para a realização dos trabalhos ocorreu justamente em razão da previsão de tempo estável e sem chuva, condição considerada ideal para a aplicação do produto.

A aplicação de microrrevestimento funciona como uma camada de proteção do pavimento, corrigindo desgastes superficiais e prolongando a vida útil do asfalto. Além de preservar as vias por mais tempo, a técnica melhora as condições de rolamento dos veículos e contribui para mais conforto e segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização temporária e, sempre que possível, planejarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de execução dos serviços. Equipes estarão no local para orientar o trânsito e minimizar os impactos à circulação de veículos e pedestres. A administração agradece a compreensão da população e reforça que os transtornos temporários são necessários para garantir a conservação das vias e mais segurança para quem circula pela cidade.