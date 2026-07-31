Obras de modernização do Ginásio Lagoão avançam e parte interna deve ser concluída em agosto

A Prefeitura de Apucarana segue investindo na valorização do esporte e na melhoria dos espaços públicos. As obras de modernização estrutural do Ginásio de Esportes “Lagoão” avançam em ritmo acelerado e a previsão é de que toda a parte interna da praça esportiva esteja concluída em agosto. O investimento total é de aproximadamente R$ 1,2 milhão. As melhorias vão adequar o ginásio às normas exigidas para a realização de grandes competições, além de oferecer mais segurança, acessibilidade e conforto para atletas, equipes e torcedores. Entre as principais intervenções estão a implantação de piso modular na quadra, instalação de assentos nas arquibancadas, adequação da quadra ao padrão oficial do futsal e a solução definitiva para antigos problemas de drenagem.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a modernização representa um novo momento para o esporte apucaranense. “Com a realização da obra, a quadra finalmente ficará no padrão oficial da modalidade de futsal, permitindo que ela possa sediar campeonatos nacionais. Estamos solucionando também o problema histórico de drenagem do complexo esportivo, eliminando os alagamentos frequentes dos vestiários. Além disso, depois de 50 anos, o Ginásio “Lagoão” ganhará arquibancadas com assentos, garantindo mais conforto ao público”, afirmou.

O secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, explica que a etapa mais complexa da reforma interna já foi concluída. “Na parte interna do ginásio, nós já vencemos os serviços mais complexos, de demolição e contrapiso. Agora, estamos fazendo os últimos arremates antes da instalação dos bancos na arquibancada e do piso modular na quadra. Acredito que, se não houver atraso por parte dos fornecedores de materiais, o ambiente interno da quadra ficará pronto ainda no mês de agosto”, informou.





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Enquanto os trabalhos avançam no interior do ginásio, a equipe também executa importantes intervenções na área externa. “A empreiteira está trabalhando na infraestrutura de drenagem, com a instalação de novas tubulações e galerias pluviais”, acrescentou o secretário.

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Outro avanço importante destacado por Mateus Franciscon Fernandes é a regularização das condições de segurança da edificação. Segundo ele, o Ginásio Lagoão nunca contou com um projeto de prevenção e combate a incêndios devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros. “Nas gestões anteriores, a administração costumava firmar Termos de Ajuste de Conduta (TACs) com o Corpo de Bombeiros para continuar utilizando o ginásio, mas não realizava as adaptações necessárias. Com a execução desta obra, vamos solucionar esse problema, garantindo mais segurança para atletas, trabalhadores e para o público que utilizará o espaço”, concluiu.

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Com a conclusão das obras, o Lagoão passará a oferecer uma estrutura mais moderna, segura e confortável, fortalecendo o calendário esportivo de Apucarana e ampliando a capacidade do município para receber competições oficiais de nível estadual e nacional.