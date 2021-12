Obras de estruturação da Estrada Bela começam em janeiro

Da Redação

O prefeito Junior da Femac assinou nesta quinta-feira (23) a ordem de serviço para obras de estruturação do Roteiro Turístico Estrada Bela. A empresa vencedora da licitação, a Pottencial Engenharia, de Apucarana, vai iniciar na segunda semana de janeiro a construção do portal de entrada, de um mirante em uma área que proporciona uma vista panorâmica, e ainda realizar a instalação das placas de sinalização, com totens, de todas as atrações deste circuito rural.

A obra ainda prevê a construção, junto ao portal entrada, de bancos e uma estrutura coberta onde os turistas terão acesso a informações dos atrativos turísticos e mapa do percurso de 12 km. O projeto terá um custo de R$ 101.792,00 com recursos próprios do município.

A estruturação Roteiro Turístico Rural Estrada Bela do Barreiro já teve início com a construção meio-fio e calçadas, num trecho de 450 metros lineares entre a Avenida Ayrton Senna, no Contorno Norte, e o Parque Ecorreligioso da Redenção. “Esta obra, que começa exatamente do portal de entrada, está pronta e foi executada por equipes da prefeitura”, informa o prefeito.

O Roteiro da Estrada Bela inicia no acesso ao Patrimônio do Barreiro, onde será instalado o portal de entrada, passando pelo Parque da Redenção e segue margeando o Rio Pirapó, atravessando áreas de mata nativa e vales onde existem pesqueiros, viveiro de muda nativa, restaurante, casa de encontro dos josefinos, fazenda colonizada por alemães, e termina em um ponto culminante da topografia, de onde o turista terá a visão das cidades de Apucarana, Arapongas e Astorga. “Começa na entrada da estrada do barreiro até a Rua Erwin Schindler, que liga o distrito do Pirapó ao distrito da Caixa de São Pedro”, detalha o prefeito.

Junior da Femac destaca que ao longo do circuito de 12 km da Estrada Bela existem cerca de 20 empreendimentos ligados a gastronomia, vocação religiosa, como o Parque da Redenção e capelas, comercialização de plantas, entre outros atrativos. São caminhos que irão proporcionar momentos de lazer e que podem ser percorridos a pé, de carro, de bicicleta, de moto. A estrutura vai permitir o acesso das mais variadas maneiras de locomoção. “Além de lazer, a iniciativa vai garantir renda para as famílias que vivem ao longo deste roteiro turístico”, observa Junior da Femac.

O projeto turístico Estrada Bela é desenvolvido pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), sob a responsabilidade da secretária Maria Agar e dos superintendes de cultura e turismo, Andreia Rinaldo e Mario Felipe, que contam com o apoio do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e da Secretaria Municipal de Obras.