Obras de esgoto do Jardim Interlagos devem começar em 30 dias

Projeto prevê a ativação de 2 mil novas ligações prediais no bairro

Depois de vinte e cinco anos de espera, finalmente os moradores do Residencial Interlagos, na região Sul de Apucarana, podem comemorar a conquista anunciada na noite desta quarta-feira (8), pelo prefeito, Junior da Femac, e o deputado federal Beto Preto. Eles receberam a informação da diretoria da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e do Governo do Estado, quando cumpriam agenda na capital federal.

“Trabalhamos por esse projeto desde a primeira gestão do Beto Preto e, agora, já podemos oficializar essa grande conquista para um dos bairros mais populosos da cidade”, afirmou o prefeito Junior da Femac. Ele lembrou que quando o grupo assumiu a prefeitura Apucarana tinha apenas 23% da cidade atendida por rede de esgoto. “Hoje já alcançamos a marca de 82% e vamos avançar muito mais”, emendou.

O deputado federal Beto Preto disse que o contrato das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário do Residencial Interlagos já está assinado com a empresa vencedora da licitação e as obras começam em trinta dias. “Trata-se de uma significativa conquista para os moradores do Interlagos, que terão mais qualidade de vida e mais saúde com a rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário”, assinala Beto Preto.

O projeto no Interlagos prevê a ativação de 2 mil ligações prediais, contempla a execução de 28 quilômetros de rede coletora, construção de uma estação elevatória junto ao Contorno Sul, 1.076,78 metros de linhas de recalque, 3.137,00 metros de interceptores, além de instalações elétricas, mecânicas e de automação.

A autorização do investimento de R$9,1 milhões foi comemorada nesta quarta-feira, em Brasília, onde o prefeito Junior da Femac e o deputado federal Beto Preto se encontravam e receberam a confirmação oficial da Sanepar e do Governo do Estado.

“Mais uma importante conquista, que representa um ganho enorme para a cidade e que é fruto de grande esforço, da força política de Apucarana e de muito diálogo com o Governo Estadual e dirigentes da Sanepar, que sempre priorizaram o projeto”, ressaltou Junior da Femac.

Ele fez um agradecimento especial ao Governador Ratinho Júnior, que vem honrando com todos os compromissos assumidos com Apucarana. “Agradeço também ao presidente da Sanepar, Cláudio Stábile; e ao agora deputado federal Beto Preto, que iniciou este planejamento que agora começa a ser concretizado”, comentou o prefeito. Ele acrescentou ainda um agradecimento ao corpo técnico da Sanepar em Apucarana, “que sempre atuou para viabilizar todas as iniciativas que contribuem para que Apucarana alcance a universalização dos serviços de água e esgoto”, enalteceu o prefeito.

O deputado Beto Preto fez questão de agradecer ao Governador Ratinho Junior e ao presidente da Sanepar, Cláudio Stábile. “Essa era uma das principais lutas nossas nos últimos anos e, felizmente, estamos assegurando essa conquista, que marca o fim das fossas sépticas para toda as famílias do Interlagos”, destacou Beto Preto.

A partir da execução do sistema de esgotamento sanitário no Residencial Interlagos – uma obra em parceria com a prefeitura –, o índice de cobertura da rede de esgotamento sanitário em Apucarana saltará dos atuais 82% para 85%. Com a consolidação do investimento, a companhia de saneamento também poderá ativar a rede de esgoto que já está instalada no Jardim Veneza.

“Com a nova elevatória e a instalação da rede do Interlagos, vamos proceder a interligação da rede do Veneza, ampliando o número de ligações prediais de esgoto no município”, confirma Luiz Carlos Jacovassi, gerente da Regional Apucarana da Sanepar.

Ainda com relação ao Interlagos, Jacovassi lembra que, em 2021, a Sanepar promoveu investimentos no setor de esgotamento sanitário na chamada na parte alta do bairro. Já estão instalados 3.500 mil metros lineares de rede coletora junto à Avenida Cristiano Kussmaul onde o esgoto passou a ser levado por gravidade até a Estação de Tratamento Barra Nova.

