Obras de duplicação na Avenida Minas Gerais já começaram

Um dia após a liberação da “ordem de serviço” pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior, tiveram início nesta quarta-feira (29) os trabalhos para a duplicação da Avenida Minas Gerais, no trecho que vai da Praça Tibagi (em frente ao Estádio Municipal Olímpio Barreto), até o viaduto do Contorno Sul, ligando à BR-376.

A Tapalan Construções e Empreendimentos Ltda, vencedora do processo licitatório, já levou para o local o primeiro lote de tubos de concreto, com diâmetro de um metro e vinte centímetros. As escavações para implantar as galerias pluviais também estão em andamento.

A empreiteira será responsável pelas obras, com prazo de doze meses para a execução de todo o projeto. O trecho de quase dois quilômetros prevê pista dupla nos dois sentidos, canteiro central, ciclovia e iluminação de LED, além de três rotatórias, no acesso ao campus da Unespar/Fecea, Recanto do Lago e uma terceira de maior porte e com formato alongado para permitir o acesso ao Adriano Correia, Fariz Gebrim e à Indústria Paranatex.

O investimento é de R$10 milhões, com recursos provenientes do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). A Prefeitura de Apucarana será responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, enquanto que o setor técnico do Paranacidade irá fazer a medição do cronograma de serviços periodicamente.

“Apucarana garantiu essa importante obra estrutural, com visão no futuro, criando condições para uma melhor mobilidade e fluxo de tráfego. Esta é a primeira das três entradas da cidade que serão remodeladas”, avalia o prefeito Junior da Femac, assinalando que a conquista teve a participação efetiva do ex-secretário de saúde e atual assessor especial do governador ratinho Junior, o doutor Beto Preto.

Junior da Femac lembra que a entrada de Apucarana, no sentido de quem vem de Londrina e Arapongas, também já está recebendo importantes melhorias. “Já entregamos um trecho de ciclovia, iluminamos as vias marginais do Parque Industrial Norte (Av. Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano) e agora começamos a instalar a iluminação no canteiro central da Br-369 – tudo em LED – no trecho que vai da divisa com Arapongas até o Monumento do boné”, informou o prefeito.

