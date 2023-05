Obras de duplicação mudam trânsito na Avenida Minas Gerais

Da Redação

Máquinas e operários trabalhando em trecho próximo à entrada do Núcleo Adriano Correia.

Com o avanço das obras de duplicação, a Prefeitura de Apucarana implantou uma “sinalização de segurança” em trecho urbano da PR-340 com a BR-376, compreendendo a chamada “saída para Curitiba”, em trecho da Avenida Minas Gerais, desde o Estádio Municipal Olímpio Barreto até o viaduto do Contorno Sul.

O prefeito Júnior da Femac salienta que o trecho recebe obras de duplicação, em investimento na ordem de R$10 milhões, com recursos provenientes do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). “A empreiteira licitada já concluiu grande parte dos canais de drenagem de águas, entre a rodovia e os fundos do Núcleo Adriano Correia. Também já começaram as obras de implantação da primeira rotatória, então esta nova sinalização visa garantir tanto a segurança dos motoristas e pedestres, quanto dos trabalhadores que estão atuando na obra”, esclarece o prefeito Júnior da Femac.

Executadas integralmente com recursos e servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Inovação (STTI), as intervenções envolveram a instalação de novas sinalizações horizontais e verticais, além de posicionamento de cones e tambores para canalização do trânsito.

“No trecho sinalizado, o trânsito – antes feito em três pistas – passa a ser em duas pistas, por isso pedimos paciência e atenção redobrada a todos que passarem pelo local. Trata-se de uma importante entrada e saída da cidade e que também recebe um intenso trânsito urbano”, pontuou Carlos Mendes, secretário da pasta, solicitando respeito à sinalização e redução da velocidade. “Importante destacar ainda que a intervenção realizada pela prefeitura tem autorização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que é legalmente responsável pela fiscalização do trânsito no trecho em obras”, diz.

A duplicação – O projeto de duplicação compreende trajeto da Praça Tibagi (em frente ao Estádio Municipal Olímpio Barreto) até o viaduto do Contorno Sul. O trecho chamado de saída para Curitiba e que corresponde a quase dois quilômetros, terá pista dupla nos dois sentidos, canteiro central, ciclovia e iluminação de LED, além de três rotatórias, no acesso ao campus da Unespar/Fecea, Recanto do Lago e uma terceira de maior porte e com formato alongado para permitir o acesso ao Adriano Correia, Fariz Gebrim e à Indústria Paranatex.

A Prefeitura de Apucarana é responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, enquanto que o setor técnico do Paranacidade – Governo Estadual – faz a medição do cronograma de serviços periodicamente.

