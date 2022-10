Obras de ampliação do Pronto Socorro do Providência começam em 15 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi assinada na manhã desta terça-feira (25) a ordem de serviço para as obras de ampliação do Pronto Socorro do Hospital da Providência, em Apucarana. As obras, que começam dentro de 15 dias e devem ser concluídas em seis meses, estão orçadas em quase R$ 3 milhões, com investimentos viabilizados pelo Governo do Estado, através de gestão do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

continua após publicidade .

O ato de assinatura da ordem de serviço foi coordenado pelo secretário adjunto da Sesa, César Neves, pela diretora do Providência, irmã Geovana Ramos e pelo diretor executivo do hospital, Guilherme da Silva Borges.

“Voltamos felizes e com orgulho a Apucarana para anunciar o início das obras para o começo de novembro. E a certeza de que o dinheiro público aqui colocado se materializa em obras importantes para os pacientes de Apucarana e de toda a região”, disse César Neves, que representou o governo do Estado e o secretário Beto Preto, no ato.

continua após publicidade .

Neves fez questão de lembrar que esteve na cidade, há três meses, quando do anúncio da habilitação dos serviços de radioterapia e hemoterapia do hospital, junto ao Ministério da Saúde, para o tratamento contra o câncer. "Comentamos já na ocasião que em breve seriam aportados novos recursos para ampliar o Pronto Socorro, o que estamos consolidando neste momento”, lembrou.

- LEIA MAIS: Paraná incrementa mais de R$ 100 milhões para fortalecimento da saúde



“Estamos muito felizes, em nome do secretário Beto Preto, com esse aporte de recursos, que vai materializar um novo pronto socorro, um setor nevrálgico para qualquer hospital”, discursou. Neves destaca que pelo PS dão entrada normalmente as pessoas em risco de vida. “Daí a importância de um local planejado, moderno e adequado para agilizar o fluxo de atendimento com segurança e conforto para os pacientes, profissionais e familiares”.

continua após publicidade .

O adjunto ainda informou que a secretaria de estado da Saúde se mantém “sensível e aberta” para as demandas do Providência, referindo-se à futura demanda por equipamentos para a estruturação do novo pronto-socorro. “Entendemos que a obra, para ter concretude, vai precisar estar perfeitamente equipada. Então, também estamos sensíveis aos pedidos do Providência, que tem uma administração séria e onde o dinheiro público é bem empregado”.

AMPLIAÇÃO

A diretora do Providência, irmã Geovana Ramos, destacou que a assinatura da ordem de serviço era um momento de celebração e de ação de graças a Deus. “No momento de Deus, estamos realizando um projeto tão sonhado e estudado, com muito carinho, durante anos. Agora, enfim, é hora de render graças a Deus”, disse.

A diretora lembra que o projeto já havia sido licitado anteriormente, porém, não foi realizado por conta da falta de concorrência de empresas interessadas na obra, por conta da elevação dos preços.

“Mas o secretário Beto Preto não desistiu do projeto e manteve a obra como prioridade, porque sabe da importância dela para Apucarana e região” continua após publicidade . - Geovana Ramos, diretora do Providência

A obra vai mudar a entrada de ambulâncias no pronto socorro, de forma a eliminar o problema de congestionamento de veículos no local, melhorando o fluxo de atendimento dos casos de urgência e emergência. Vale lembrar que o Pronto Socorro do Providência atende a quase 5 mil pacientes mensalmente, segundo a direção da unidade.



continua após publicidade .

Com as obras de ampliação, o pronto socorro, que atualmente conta com apenas quatro leitos, vai passar a contar com 10 leitos e, outros quatro leitos de trauma, totalizando 14 leitos para pacientes graves na unidade.

A diretora do Hospital lembra que o próprio secretário Beto Preto, ainda quando era prefeito de Apucarana, rascunhou como deveria ser o Pronto Socorro do hospital. “Ele já começou a sonhar por esse novo espaço desde aquela época. E agora conseguimos anunciar o início das obras”, lembra a gestora. “Ele mais ou menos esboçou como gostaria que fosse o pronto socorro. Agora, concretizamos esse sonho, porque temos as pessoas certas nos lugares certos para termos algo elaborado, sonhado e pensado com muito carinho”, relatou.

OBRAS E FLUXO

Irmã Geovana e o diretor executivo do Providência Guilherme da Silva Borges explicaram também que uma série de ajustes serão realizados no hospital ao longo dos próximos meses para que o atendimento seja mantido, mesmo com as obras. Uma parte da ala administrativa, por exemplo, vai ser deslocada já nos próximos dias e será destinada ao atendimento de pacientes, quando as obras de ampliação do pronto socorro começarem.

“O Hospital não pode parar. É como trocar os pneus com o carro em movimento. Vamos contar com a colaboração de toda a comunidade para entender que, apesar dos transtornos, a segurança de todos será mantida, os serviços também, para a melhoria futura para toda nossa sociedade. Serão apenas seis meses de obra”, diz a diretora.

Inicialmente, duas atendentes identificadas com coletes azuis irão ajudar no atendimento dos pacientes para agilizar o fluxo durante as obras e as mudanças durante a fase de obras no PS. “Aqui temos várias comissões internas, estruturas administrativas, e estão todas acionadas, e temos apoio das equipes de forma a preservar a segurança do paciente e dos profissionais durante esse período”.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News