Obras da UBS do Jardim Primavera atingem mais 60% do cronograma

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito e o secretário da Saúde visitaram o local

A obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Primavera já atingiu mais de 60% do cronograma. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, que visitaram a construção na manhã desta quarta-feira (5), destacaram a importância da nova unidade de saúde no município que irá atender também parte do Núcleo João Paulo, Jardim Franca e Jardim Sol Nascente.

continua após publicidade .

“Uma das mais populosas de Apucarana, a região do Núcleo João Paulo passará a contar em breve com duas UBSs. Atendemos uma necessidade na área da saúde, visando melhor servir a população desses bairros”, afirma Junior da Femac.

A obra está orçada em R$ 1.391.462,92 sendo R$ 650 mil de repasse do Governo do Estadual e R$ 741.462,92 de recursos próprios do município. Localizada na Rua na Rua Sebastiana Vieira Correa, a UBS de 331,55 m² segue o projeto padrão do Governo do Estado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Reforma no telhado da rodoviária é finalizada pela prefeitura

“Será uma obra moderna, abrigando todos os serviços de saúde da atenção primária, com sala de espera, sanitários acessíveis, três consultórios médicos, sala de vacina, odontologia, sala de inalação, área de desinfecção, áreas exclusivas para funcionários com copa, banheiros e área administrativa”, informa o secretário Bachiega.

O prefeito destaca que a construção da UBS do Jardim Primavera é fruto da parceria e diálogo da prefeitura com o governo do estado. “Agradeço ao governador Ratinho Junior e ao ex-secretário de estado da Saúde e agora deputado federal Beto Preto, pela destinação de recursos para viabilizar essa obra”, destaca o prefeito.

Atualmente, a saúde pública de Apucarana dispõe de 30 Unidades Básicas de Saúde e mais 6 postinhos de apoio à Saúde. Nos últimos anos, foram construídas e entregues seis novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): UBS Eunice Penharbel, do Residencial Sumatra; UBS Emília Cretuchi, no Parque Bela Vista; UBS Orestes Marquito, no Jardim Marissol; UBS Elayne Mazur, no Jardim Interlagos; UBS Benedito Cláudio “Pinga Fogo” de Oliveira, do Residencial Solo Sagrado; e a nova UBS Joaquim Trizotti, no Núcleo Adriano Correa.

Siga o TNOnline no Google News