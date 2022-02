Da Redação

Obras da ligação asfáltica Vila Reis-Jardim Curitiba avançam

As obras da ligação asfáltica entre o Jardim Curitiba e o distrito de Vila Reis em Apucarana devem entrar na etapa final nos próximos dias. O cronograma teve um atraso devido à necessidade de recuo de cercas de algumas empresas e também devido à mudança da rede de água da Sanepar.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac vistoriou as obras e constatou que a Sanepar está acelerando seus serviços. “Já temos prontos o sistema de drenagem de águas, postes da rede de iluminação e o meio fio nos dois lados da avenida”, informou o prefeito.

Segundo ele, o terreno já está compactado em toda a sua extensão e, tão logo seja possível, a empreiteira responsável pela obra irá iniciar a base para a posterior aplicação do pavimento asfáltico. “Trata-se da maior obra dentro do programa Interbairros, iniciado pelo ex-prefeito Beto Preto, e que continua avançando na nossa gestão”, pontuou Junior da Femac, acrescentando que a margem direita da via, no sentido Vila Reis, já desperta o interesse de empreendedores, em função da localização estratégica, na saída para Curitiba.

continua após publicidade .

A via marginal à BR-376, na saída de Apucarana para Curitiba, com extensão de 980 metros, terá um custo de R$885 mil, sendo R$662 mil de recursos da União, e mais R$223 mil de contrapartida do Município. Com um total de 8.500 metros quadrados de asfalto, a via está ganhando também iluminação e calçada numa lateral.