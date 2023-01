Obras chamam a atenção na PR-170 nesta quarta; entenda

Da Redação

Maquinários realizam obras às margens da rodovia

Apucaranenses que passam pela PR-170, próximo ao Barreiro, no Contorno Norte, perceberam na manhã desta quarta-feira, 18, uma movimentação de maquinários que realizam obras às margens da rodovia.

A reportagem do TNOnline apurou que o trabalho não trata de melhorias no trânsito do local, mas sim, de uma obra da Sanepar, que visa aumentar a capacidade de abastecimento na cidade.

Segundo a assessoria da estatal, as máquinas trabalham na interligação de três poços, localizados na comunidade do Barreiro, ao sistema existente. O pacote de obras inclui a implantação de 10 quilômetros de adutoras e tem previsão de conclusão até o fim de 2023.

Já foram concluídos dois reservatórios de concreto, na Rua Galdino Gluck Júnior, e dois de aço vitrificado nas regiões Sudoeste e Oeste. Somados, os novos reservatórios têm capacidade de armazenar 10 milhões de litros de água potável. Os reservatórios e mais duas novas estações elevatórias devem entrar em operação em maio deste ano; antes disto, será entregue a obra de melhorias elétricas na estação de tratamento de água.

Segundo a Sanepar, os investimentos totais na cidade são de cerca de R$ 55 milhões, que devem mais que dobrar a capacidade de produção e reservação de água em Apucarana.

O gerente regional da Sanepar em Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, destaca o salto na capacidade de reservação do sistema e explica que as elevatórias também têm importante função diante da topografia desafiadora da cidade.

“Apucarana situa-se num espigão e estas grandes elevatórias e as redes vão nos ajudar a levar água das regiões mais baixa para a mais altas. Isto irá garantir qualidade, quantidade e regularidade de abastecimento para toda a população”, ressalta.

