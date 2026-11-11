Obras bloqueiam entradas da Unespar e exigem atenção no trânsito

As obras de reforma elétrica externa no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Apucarana, provocam o bloqueio de acessos à instituição e devem deixar o trânsito lento na Avenida Minas Gerais ao longo desta semana. A entrada da direita do campus foi fechada nesta quarta-feira, enquanto o outro acesso será bloqueado na próxima sexta-feira.

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A principal preocupação da direção do campus é com o impacto no tráfego durante o período noturno, horário de maior circulação de pessoas na região. O diretor da Unespar em Apucarana, José Ricardo dos Santos, orienta a comunidade acadêmica a chegar mais cedo para evitar congestionamentos severos na entrada da universidade.

"A nossa preocupação maior é o fluxo da noite. Começa 18h30 até as 19h30, 19h40, onde nós temos em torno de 1.500 alunos, mais ainda funcionários, professores. E aí, então, a BR aqui vai estar muito lenta, muito movimento", explicou o diretor.

Sobre a motivação dos bloqueios, Ricardo detalhou o andamento dos trabalhos na infraestrutura do local. "Hoje nós estamos com a reforma elétrica externa e os eletrodutos que vêm subterrâneo da parte elétrica, ele está atravessando o outro bloco. E aí, então, a entrada da direita da Unespar vai estar bloqueada", afirmou. A continuidade dos serviços impactará a instituição novamente antes do fim de semana. "Isso está acontecendo hoje, na quarta-feira, e depois, na sexta-feira, nós vamos bloquear a outra entrada", completou.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Para minimizar os transtornos viários, a direção solicitou apoio da Secretaria de Gestão Pública (Segtran), por meio do subtenente Almir, que auxiliará na organização do fluxo. A recomendação de cautela se estende também aos motoristas que não têm como destino a universidade, mas que trafegam habitualmente pela via.

"O que nós pedimos? Que todos tenham muita paciência, que venham com muito cuidado. Podendo antecipar a vinda para a Unespar, é o que nós estamos pedindo, para que diminua o fluxo e que não tenha tanto problema aqui", ressaltou o diretor, estendendo o alerta para a população local. "A comunidade apucaranense que passa aqui pela frente também tem que tomar cuidado", finalizou.

