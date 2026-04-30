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INFRAESTRUTURA

Obra na Ponte do Barreiro entra em fase final e exige bloqueio total do tráfego

Travessia será ampliada para 6,50 metros de largura para facilitar passagem de maquinário agrícola

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 08:42:19 Editado em 30.04.2026, 08:42:14
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Obra na Ponte do Barreiro entra em fase final e exige bloqueio total do tráfego
Autor O bloqueio é necessário para a etapa de concretagem da nova estrutura. - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana confirmou que, a partir da próxima segunda-feira (04/05), o tráfego de veículos na estrada de acesso à comunidade rural do Barreiro será totalmente impedido. A interdição ocorre no trecho de reconstrução e alargamento da ponte local e deve durar cerca de 20 dias. O bloqueio é necessário para a etapa de concretagem da nova estrutura, respeitando o tempo técnico de cura do material para garantir a resistência e a durabilidade da travessia.

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Durante o período de obras, moradores, produtores rurais e visitantes da rota turística Estrada Bela deverão utilizar um caminho alternativo via Distrito de Pirapó. Antes da interdição total, nesta quinta-feira, o trânsito funcionará no sistema "Pare e Siga" para o içamento das vigas. Já durante o feriado e o próximo final de semana, o fluxo de veículos será liberado normalmente, sendo interrompido apenas na segunda-feira com o início dos trabalhos definitivos de concretagem.

A nova ponte é uma demanda aguardada há 40 anos pela comunidade e passará de 3,80 metros para 6,50 metros de largura. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, a modernização é essencial para o escoamento da produção agrícola, já que o tamanho atual da estrutura obriga produtores a utilizarem plataformas para o transporte de tratores e colheitadeiras, gerando custos extras. O investimento na obra é de quase R$ 300 mil, executada pela empresa Concrevali.

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Além da nova ponte, o município planeja o asfaltamento de seis quilômetros da estrada rural, sobre o trecho de pedras irregulares entre a rodovia e o Distrito. O projeto conta com recursos assegurados junto ao Governo do Estado. O secretário de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, reforçou que o respeito ao prazo de interdição é imprescindível para evitar danos estruturais ou colapsos no novo pavimento, informando ainda que a circulação de pedestres e motocicletas será reavaliada pontualmente de acordo com as condições de segurança no canteiro de obras.

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