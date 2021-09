Obra interliga jardins Morada do Sol e Paulista em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta semana a integração viária dos jardins Morada do Sol e Paulista através de prolongamento da rua Herculano Amorim Galvão. Em vistoria aos serviços, executados por uma empreiteira licitada, o prefeito Júnior da Femac explicou que a interligação faz parte de um projeto de urbanização e promoção da mobilidade urbana na região. “Esta rua era um dos pequenos trechos urbanos ainda sem asfalto na cidade. Além disto, era interrompida por um terreno particular, no Jardim Morada do Sol, para continuar mais adiante, já no Jardim Paulista. Com este investimento a prefeitura promove agora a sua integração, levando mais qualidade de vida, segurança, conforto e mobilidade à região”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Para promover o prolongamento, informa a secretária de Obras, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, a prefeitura realizou a desapropriação de área particular. “O serviço de interligação teve início esta semana, mas a empreiteira já concluiu a implantação de drenagem das águas da chuva através de galerias pluviais, bocas de lobo e meio-fio em toda extensão da rua.”, detalha a secretária.

Ao todo serão executados 6.722 metros quadrados de asfalto novo. “A urbanização desta via integra um pacote de investimento na ordem de R$2,5 milhões, em recursos próprios, que está promovendo obras de drenagem e pavimentação em 10 trechos da cidade em um total de 24.135 metros quadrados de asfalto novo”, cita Ângela Stoian Penharbel, secretária de Obras.

Além dos jardins Morada do Sol e Paulista, o investimento no pacote de obras beneficia moradores do Loteamento Bom Retiro, Villagio di Roma, Flamingos, Núcleo Michel Soni – “Recanto do Lago”, Parque Industrial, na saída para Maringá, Jardim Esperança, Vila Regina, e ruas de acesso às casas da rede ferroviária no Jardim Ponta Grossa.