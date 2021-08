Obra do “Monumento dos Oblatos de São José" é autorizada

Da Redação

O prefeito Junior da Femac assinou nesta quarta-feira (4) a ordem de serviço do “Monumento em Homenagem aos 100 dos Oblatos de São José no Brasil” que será construído na rotatória do Colégio São José. A obra será executada com recursos federais, do Ministério do Turismo. O valor, de quase R$ 250 mil, foi conquistado pelos Oblatos de São José de Apucarana, por emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

continua após publicidade .

A parceria da prefeitura acontece com elaboração do projeto pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e acompanhamento da execução da obra por arquitetos e engenheiros do município.

“A revitalização da rotatória do São José visa promover a melhoria da sua infraestrutura com a reforma das calçadas; instalação de piso tátil, bancos e mesas de xadrez; caminho sensorial; lixeiras; iluminação; academia ao ar livre; paisagismo; e dois monumentos em homenagem aos 100 anos dos Oblatos de São José no Brasil”, detalha a arquiteta responsável pelo projeto”, Andressa Aires de Proença.

continua após publicidade .

O primeiromonumento, em homenagem a São José Marello, fundador dos Oblatos de São José, ficará no centro da praça e lembra um livro com várias páginas inscritas a frase de São José Marello: “A caridade deve predominar sobre todas as nossas ações, ela consolida a fé, aumenta a esperança e nos une mais intimamente a Deus”. Essemonumento será em aço e alumínio composto, fixado sobre uma plataforma de concreto com espelhos d’água nas laterais.

O segundo monumento “100 anos dos Oblatos de São José no Brasil” abrigará uma cápsula do tempo, na qual serão guardadas mensagens dos Oblatos e outras pessoas para posteridade. A cápsula só será aberta no ano de 2070.

A arquiteta Andressa também detalha o caminho sensorial que haverá no local. “É uma trilha com pisos de texturas e formas diferentes que serão sentidas através do tato com os pés. Tendo como público-alvo crianças e idosos, esse material auxilia no desenvolvimento de noções de autonomia, relacionamento com o ambiente, coordenação motora fina e percepções sensoriais”, explica Andressa.

continua após publicidade .

Presente no evento de assinatura da ordem de serviço no gabinete municipal ao lado do professor de ensino religioso Nilceu Nascimento, o padre Antônio Luiz de Oliveira, dos Oblatos de São José em Apucarana, agradeceu a parceria da administração para concretizar esse projeto. “A prefeitura acreditou e levou em frente essa iniciativa que vai se somar ao conjunto de obras, formado pelo Colégio São José, Santuário São José e Centro de Espiritualidade Josefino, que marca a presença dos Oblatos de São José em Apucarana”, afirma padre Antônio.

O prefeito Junior da Femac afirmou que Apucarana vai ganhar mais um local de visitação e de realização de eventos religiosos. “Esse projeto é uma demonstração do carinho que apucaranenses têm pelo trabalho dos Oblatos de São José na nossa cidade. Vocês são muito importante para nossa comunidade”, destaca o prefeito.