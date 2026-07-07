Obra de ampliação do Cisvir avança e deve ser concluída em março de 2027

As obras de ampliação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), em Apucarana, seguem em ritmo avançado e já tiveram concluídas toda a parte estrutural e o lajeamento da nova edificação. Com investimento de aproximadamente R$ 13 milhões do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a obra fortalecerá a regionalização da saúde, ampliando a capacidade de atendimento especializado para cerca de 400 mil moradores dos 20 municípios consorciados, entre eles Apucarana. Iniciadas em outubro de 2025, as obras têm previsão de conclusão em março de 2027.

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, que integra a diretoria do Cisvir na função de tesoureiro, destaca que o trabalho desenvolvido em conjunto com o presidente do consórcio, o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, representa mais um passo na consolidação da rede regional de saúde. “O projeto contempla a reestruturação da sede do Ambulatório Médico de Especialidades, com a reforma de 31,80 metros quadrados e a ampliação de 1.343,19 metros quadrados. Com a conclusão dos trabalhos, o Cisvir passará a contar com 3.473,38 metros quadrados de área construída. Teremos, no novo espaço, centro cirúrgico, enfermarias, consultórios, mais salas de espera e almoxarifado. A ampliação fortalecerá a oferta de serviços especializados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando melhores condições de atendimento à população dos municípios consorciados”, afirma Rodolfo Mota.

Criado em 1996, o Cisvir é uma das principais ferramentas de regionalização da saúde pública do Paraná. O consórcio reúne 20 municípios, compartilhando serviços especializados e ampliando o acesso da população a consultas, exames e procedimentos pelo SUS.

Integram o consórcio os municípios de Apucarana, Arapongas, Borrazópolis, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Pitangueiras, Rio Bom, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.