Obra da Copel interdita rua e causa desligamento neste domingo (08) em Apucarana

A Copel realiza neste domingo (08) uma obra para a construção de uma nova rede elétrica na Vila Vitória Régia, em Apucarana (PR). Os trabalhos ocorrerão entre 9h e 17h e vão exigir alterações no trânsito e interrupção temporária no fornecimento de energia.

Durante a execução da obra, parte da Rua Guararapes será interditada, no trecho entre as ruas Capanema e Rio dos Patos. A liberação do tráfego está prevista para as 15h.

Para a realização do serviço, o fornecimento de energia será interrompido para 172 unidades consumidoras, que foram comunicadas previamente por meio dos contatos cadastrados junto à Copel.

Segundo a companhia, o investimento na obra é de R$ 150 mil e tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de distribuição para atender ao crescimento da demanda no município.

Em caso de chuva, a programação poderá ser reagendada.