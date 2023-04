Óbito é confirmado em colisão seguida de incêndio na BR-376

Da Redação

Bombeiros atendem a ocorrência

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na noite desta quarta-feira (12) para atender um acidente grave na BR-376. As informações iniciais são que houve uma colisão entre dois carros seguida de incêndio em um dos veículos. A colisão aconteceu em trecho próximo à Vila Reis. Um óbito foi confirmado no local.

A colisão envolveu um Fusca e um Fusion na pista sentido Califórnia. Houve capotamento após a colisão e os dois automóveis incendiaram após o acidente. Uma pessoa chegou a ser retirada do Fusion, mas o motorista do Fusca ficou preso às ferragens e morreu no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do posto próximo ao local do acidente, também foram acionadas e atuam no isolamento da área.

Além do caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, outras viaturas foram encaminhadas ao local. Usuários que passam pela rodovia encaminharam imagens do incêndio. A pista segue interditada enquanto os bombeiros fazem o resfriamento do local.

