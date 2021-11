Da Redação

OAB subseção de Apucarana elege nova diretoria; confira

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Apucarana realizou nesta quinta-feira (25), a eleição da nova diretoria. Com 363 votos, venceu a chapa XI de Agosto. A chapa Novos Rumos recebeu 219 votos.

A votação começou às 8h e encerrou às 18h. No total foram 619 votos, sendo nove em branco e 28 nulos. O novo presidente agora será Márcio Marques Rei, atual vice-presidente da OAB de Apucarana. Ele tem como vice Daniela Aparecida Pacheco. “Já concorri em 2015 e atuei em várias comissões na gestão passada, principalmente no direito criminal. Hoje sou vice-presidente da atual gestão, e posso dizer que conheço os anseios da advocacia local. Eu me proponho a representar a classe como ela merece, forte e destemida. Nossa principal bandeira é a valorização da advocacia através da representatividade, como a subseção de Apucarana compreende 12 municípios, uma área extensa, não deve ficar atrelada apenas a Apucarana. Queremos estender um braço da nossa gestão nas outras comarcas (Marilândia e Jandaia) para fortalecer a representatividade da classe”, disse o candidato na quarta-feira (24).

A chapa de oposição, “Novos Rumos XI de Agosto”, tinha Paulo Henrique Martins para presidente e como vice, Luiz Carlos Leitão. Ao todo, 919 advogados estão ativos na OAB de Apucarana e aptos para a votação. O vencedor substituirá Albina Maria dos Anjos, atual presidente da subseção, que encabeçou uma chapa de consenso na última eleição.

A votação foi virtual e também preenchidos os cargos do conselho seccional e sua diretoria, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PR) e diretorias das 49 subseções ou conselhos subseccionais do Paraná. Os eleitos ocuparão os cargos durante o triênio 2022-2024.