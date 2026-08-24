OAB Apucarana promove palestra sobre assédio eleitoral para empresários e advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Apucarana promove nesta segunda-feira (24), às 19h, uma palestra presencial sobre assédio eleitoral. O evento, voltado para empresários, comerciantes, advogados e a comunidade em geral, será conduzido pela especialista em direito eleitoral e diretora da OAB Paraná, Emma Roberta Palú Bueno. O encontro acontece na sede da subseção, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 440.

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Organizada pela Comissão de Direito Eleitoral da entidade, a iniciativa busca orientar o setor produtivo e a classe jurídica sobre as condutas permitidas e vedadas durante o período de campanhas. De acordo com a presidente da OAB Apucarana, Daniela Pacheco, o tema é de extrema relevância devido aos desdobramentos observados em pleitos anteriores. A presidente ressalta que, nas últimas eleições, diversos empresários da região enfrentaram problemas jurídicos envolvendo situações específicas, como regras para doações e visitas de políticos às empresas. O objetivo do debate é justamente elucidar essas questões legais para prevenir infrações.

Os interessados em participar da discussão devem garantir a presença realizando a inscrição de forma antecipada por meio de um formulário digital disponibilizado pela organização.