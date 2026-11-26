Iniciativa da Comissão das Mulheres Advogadas integra a campanha 21 Dias de Ativismo e foca na prevenção e identificação de situações de risco

A Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Apucarana promove, neste sábado (28), uma aula prática gratuita de defesa pessoal voltada ao público feminino. A atividade integra o Projeto Mulher Segura e ocorre às 10h, na academia Lucas Rota Team, localizada na Rua René Camargo de Azambuja, nº 838, no Centro de Apucarana

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A iniciativa é aberta às mulheres da comunidade e tem como objetivo orientar as participantes sobre como identificar situações de risco, adotar medidas preventivas no dia a dia e conhecer caminhos seguros para buscar proteção e auxílio. De acordo com a organização, a proposta foca no autocuidado, na prevenção e no acesso à informação, sem estimular o confronto físico ou a violência.

A ação faz parte da programação local da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, realizada entre 20 de novembro e 10 de dezembro sob o lema "Conectadas, seguras e vivas". No município, a mobilização conta com a articulação da UNA-SE, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica de Apucarana, e reforça a divulgação de canais oficiais de denúncia e apoio, como a Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180.

