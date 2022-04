Da Redação

OAB Apucarana confirma posse da nova diretoria

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Apucarana (OAB Apucarana) realiza, neste dia 29 de abril, às 19H, em sua sede, a sessão solene de posse da Gestão 2022-2024, do Conselho da Subseção, bem como dos membros que compõem a Delegacia da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA).

continua após publicidade .

O convite formal para a cerimônia foi entregue em mãos ao prefeito da cidade de Apucarana, Júnior da Femac, e ao vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, que é advogado, pelo presidente eleito, Márcio Marques Rei, e pela vice-presidente, Daniela Aparecida Pacheco.

Na agenda, que aconteceu no gabinete municipal, Júnior da Femac manifestou estar honrado por receber pessoalmente o convite. “A Ordem dos Advogados do Brasil é uma organização que possui credibilidade fantástica na sociedade, que atua pela garantia da liberdade do livre exercício do profissional de direito. Em uma sociedade cada dia mais complexa, a existência de bons advogados é essencial. Vai ser uma honra participar deste momento solene”, disse o prefeito.

continua após publicidade .

O novo presidente, Márcio Rei, explicou que a nova diretoria já atua na subseção desde o primeiro dia do ano. “A posse solene já era para ter acontecido, mas devido a ocorrência da variante Ômicron, o momento precisou ser adiado, sendo agora agendado para o dia 29”, esclareceu Rei. De acordo com ele, compõem ainda a diretoria Fabíola Cristina Carrero (secretária-geral), Geverson Henrique Gobetti (secretário-geral adjunto) e Sérgio Testa (diretor tesoureiro).

O delegado eleito da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) e que também toma posse oficialmente será João Guilherme Stoppa. “Já o Conselho da Subseção conta com 20 membros, que também serão empossados na data”, concluiu Rei.

A subseção OAB de Apucarana congrega 945 advogados ativos que atuam em 12 municípios: Apucarana, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e São Pedro do Ivaí.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.