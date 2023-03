“O Trabalho Tá On”: feira de profissões é realizada em Apucarana

Da Redação

Os estudantes do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, especialmente aqueles que estão finalizando o Ensino Médio, conheceram oportunidades profissionais oferecidas em Apucarana. A 2ª Feira das Profissões “O Trabalho Tá On” foi realizada nesta sexta-feira (17/03), no ginásio de esportes do colégio, e reuniu empresas, faculdades e entidades que fazem a capacitação profissional e a intermediação para o mercado de trabalho.

A estudante Lorena Correa, de 14 anos, aproveitou cada momento e destacou a importância do evento. "Essa feira ajuda muito nós adolescentes a pensar melhor no futuro, a desenvolver melhor nosso pensamento para o futuro. Peguei vários folhetos e conversei bastante com os profissionais", disse.

O prefeito Junior da Femac, que participou do evento, reitera que a feira é uma oportunidade para os alunos conhecerem um pouco mais sobre as profissões, aliando teoria e prática. “É uma feira que reúne os estudantes, apresentando as oportunidades que temos na cidade. Os estudantes puderam conhecer as diversas carreiras e a educação é essa porta aberta para que eles encontrem o caminho do sucesso”, frisa Junior da Femac.

O professor Diego Fávaro, diretor do Colégio Cerávolo, afirma que – com a incorporação dos cursos técnicos – a unidade de ensino foi uma das que mais cresceu no Paraná. “Passamos de mil para 2 mil alunos, sendo referência no Estado. Tivemos um crescimento quantitativo e também qualitativo”, ressalta Fávaro.

Paulo Vital, que também passou pela feira, lembrou que concluiu o Ensino Médio no Colégio Cerávolo e, na sequência, ingressou na Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde cursou Direito. “Essa é uma fase importante da vida, onde os jovens precisam tomar decisões e definir o rumo que vão seguir. A feira é uma oportunidade para que eles possam esclarecer suas dúvidas, tendo melhores condições para definir a profissão que querem desempenhar”, salienta Vital.

O colégio atualmente oferta, além do Ensino Médio, os cursos técnicos de agronegócio, administração, transações imobiliárias, recursos humanos, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, estética e vestuário. “Fico feliz em fazer parte desta história. Eu e o ex-vereador e atual secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira, viajamos várias vezes para Curitiba junto com a direção do colégio. Tudo isso para dar vida ao sonho de vocês”, recordou o vereador Franciley Preto Godoi (Poim), que falou em nome da Câmara de Vereadores.

Durante a feira, os estudantes puderam interagir com profissionais de empresas e instituições que montaram estandes, entre os quais estava a FAP, Facnopar, UTFPR, Unespar, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Agência do Trabalhador, Centro de Qualificação Total, Sebrae, Senac, Senai, Sesi, Acia, KNN Idiomas, Bateria Extranger, Eletran, Grupo Muffato, RHF Talentos e Nostra Alimentos. Veja:

