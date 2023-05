O que você vê? Registro do Parque da Raposa chama atenção em Apucarana

Da Redação

Parque da Raposa, em Apucarana

Questão do ENEM: quantas capivaras você consegue ver na foto acima?

O fotógrafo Jair Ferreira de Apucarana, no Norte do Paraná, fez um registro de algumas capivaras no Parque da Raposa, nesta terça-feira (2/5), e a foto está dando o que falar nas redes sociais.

A imagem feita com um drone foi publicada no perfil oficial do fotógrafo, no Instagram, e poderia ter se tornado mais uma entre os diversos registros do profissional, se não fosse por um detalhe bem "grande".

Na foto podemos ver algumas capivaras aproveitando os primeiros raios de sol da manhã. Mas o que chama mesmo a atenção dos internautas é o pedaço de terra em que os animais estão deitados. Há quem diga que o solo possui o formato de uma capivara gigante.

Ao postar o registro, Jair aproveitou para brincar: "Quantas capivaras vocês estão vendo na imagem?". Os seguidores do fotógrafo não ficaram para trás e também perceberam a enorme coincidência. "No geral vejo uma kkkkk", afirmou um internauta.

Confira e conte o que você acha:

