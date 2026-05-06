O que se sabe sobre o novo curso de Medicina da Unespar em Apucarana

Apucarana passará a oferecer um curso de Bacharelado em Medicina por meio do campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O anúncio foi realizado na noite de terça-feira (5), nas redes sociais, pelo deputado federal Beto Preto (PSD) e o governador Ratinho Junior (PSD).

Como vai funcionar a graduação?

A nova formação médica ofertará 40 vagas anuais na modalidade de ensino em período integral. Para a conclusão da graduação, os estudantes terão de cumprir seis anos de estudos, o que totaliza uma exigente carga horária acadêmica de 7.500 horas de atividades teóricas e práticas

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Quando começam o vestibular e as aulas?

Os estudantes interessados em ingressar no novo curso da universidade estadual devem se preparar para o primeiro processo seletivo, que tem o vestibular agendado para ocorrer ao longo de 2026. Já o início efetivo das atividades letivas e a recepção da primeira turma de calouros estão estabelecidos para o ano de 2027.

Quando ocorre a oficialização da medida?

Embora o comunicado tenha sido antecipado nas redes sociais, o evento que oficializa a implementação da graduação acontece nesta sexta-feira, no auditório Gralha Azul, nas próprias instalações da instituição de ensino em Apucarana. A cerimônia contará com a presença do governador Ratinho Junior. Durante a divulgação digital, também teve a participação do secretário Sandro Alex e do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi.

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Qual o impacto da decisão para a região?

A abertura da graduação é classificada pelas autoridades como a realização de um sonho de mais de cinco décadas da população de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí. O deputado Beto Preto destacou que o campus da antiga Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana, que hoje integra a Unespar, passa por um momento de franca expansão, visto que a unidade também recebeu recentemente a implantação do curso de Direito. Para o governador, a decisão atende aos jovens da região e representa uma valorização dos profissionais da saúde.

Como fica a oferta de Medicina nas universidades do Estado?

Com a nova aprovação governamental, o Paraná amplia diretamente sua rede pública de educação superior. O estado passa a contar com oito cursos de Medicina integralmente mantidos por universidades estaduais, distribuídos de forma estratégica por diversas regiões. Além da recém-anunciada Apucarana, a graduação já é ofertada nas cidades de Cascavel e Francisco Beltrão pela Unioeste, em Londrina pela UEL, em Maringá pela UEM, em Ponta Grossa pela UEPG, em Guarapuava pela Unicentro e no município de Cornélio Procópio pela UENP.



