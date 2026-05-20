O que já se sabe sobre a morte de mulher após queda de prédio em Apucarana

Uma mulher de 38 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (20) após cair do sexto andar do Edifício Residencial Goiânia, localizado na região central de Apucarana. O caso gerou comoção na cidade.

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O prédio onde o fato ocorreu fica na Rua Desembargador Clotário Portugal, nas proximidades do Pronto Atendimento Infantil (PAI). Os profissionais desta unidade de saúde os primeiros a prestar socorro à vítima logo após a queda. Na sequência, uma grande operação de resgate foi montada, envolvendo duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas do Corpo de Bombeiros, além de um caminhão de resgate. A mulher, no entanto, morreu ainda no local.

A médica do Samu responsável pelo atendimento, Vera Lúcia Lorenzon, relatou que a equipe foi acionada para uma ocorrência de parada cardiorrespiratória e encontrou a vítima já sem vida, enquanto recebia as manobras iniciais da equipe do PAI.

Durante o atendimento, a profissional chamou a atenção para a necessidade de um olhar mais atento à saúde mental, destacando que quadros de sofrimento extremo estão se tornando uma preocupação crescente na região.

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Após a constatação da morte, o corpo permaneceu na área externa do edifício sob isolamento até a chegada dos órgãos periciais. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica para o levantamento de informações, e o corpo foi recolhido pela Polícia Científica. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e conversou com familiares.

O caso gera alerta na cidade por ser o segundo registro recente: no final do mês passado, uma mulher de 41 anos morreu após cair do sétimo andar de um edifício comercial na Rua Osório Ribas de Paula, também na área central.

Nota da Redação

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