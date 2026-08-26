O que a polícia já sabe sobre homem encontrado morto dentro de carro em Apucarana

Homem de 25 anos foi encontrado durante a madrugada; Polícia Civil e Polícia Científica ainda apuram as circunstâncias da morte

A Polícia Civil já reuniu as primeiras informações sobre a morte de um homem de 25 anos encontrado dentro de um Ford Focus Titanium branco, na madrugada desta quarta-feira (26), no Jardim Trabalhista, em Apucarana, no Norte do Paraná. A identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Equipes policiais permaneceram no local durante a manhã para levantar evidências e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h, depois que uma pessoa que passava pela Rua José Manoel de Oliveira percebeu o veículo estacionado e notou danos no vidro. Ao se aproximar, a testemunha viu que havia uma pessoa no interior do carro e acionou o socorro.

Quando os policiais chegaram, encontraram o homem já sem vida. O vidro da porta dianteira esquerda estava quebrado e apresentava duas perfurações. Uma arma de fogo, aparentemente um revólver calibre .38, também foi localizada no interior do veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e confirmou a morte.

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A área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os primeiros levantamentos na cena, enquanto investigadores da Polícia Civil buscaram informações que possam ajudar a reconstruir os momentos que antecederam a morte.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana para os exames necessários.

O Ford Focus Titanium será guinchado para o pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, onde deverá passar por outros procedimentos que podem auxiliar na investigação.

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Apesar dos primeiros elementos já levantados, a Polícia Civil ainda investiga a dinâmica da ocorrência e busca esclarecer exatamente o que aconteceu dentro do veículo.

A linha inicial de investigação considerada pela polícia é a de suicídio, mas a hipótese ainda será analisada a partir dos exames periciais, das informações coletadas e dos demais elementos da investigação.

O delegado- adjunto da 17ª SDP de Apucarana, André Garcia, concederá uma entrevista na tarde desta quarta-feira (26) para apresentar as informações já levantadas e explicar os próximos passos da investigação.

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Apoio

Se você ou alguém próximo estiver passando por uma crise emocional ou tiver pensamentos de tirar a própria vida, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia. Em situações de emergência, também é possível acionar o Samu pelo 192.