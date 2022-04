“O Mundo Especial de Picolé” se apresenta em Apucarana nesta quarta

Da Redação

Nesta quarta-feira (23), Apucarana poderá assistir uma peça teatral que leva a experiência do circo para as pessoas com deficiência. Esse é o objetivo da 2ª edição do projeto “O mundo especial de Picolé”, que fará uma performance às 10h e outra às 14h, na APAE da cidade.

A partir de uma apresentação lúdica, divertida e colorida, o público se encantará com malabares, mágicas e acrobacias. Além disso, o espectador torna-se um verdadeiro protagonista da história. “É uma apresentação totalmente interativa. Do começo ao fim, o público participa da apresentação e ainda é chamado no palco para ajudar nas performances”, conta o artista Robert Salgueiro, que é protagonista da peça e dá vida ao palhaço Picolé.



O projeto leva o espetáculo a entidades que atendem a portadores de necessidades especiais no Paraná. “A maior importância do projeto é dar o recado sobre a inclusão social da pessoa com deficiência. Todos eles têm seus talentos, seus dons e podem, inclusive, fazer parte de um espetáculo circense deixando esse mundo mais leve e alegre”, ressalta Salgueiro.

Além disso, o espetáculo foi planejado para que todos possam participar, independentemente de o público ser formado por cadeirantes, pessoas com autismo, surdez ou deficiência visual. Os artistas adequam as performances para que a experiência seja integral a todos – todas as apresentações são adaptadas para atender as pessoas com deficiência auditiva, física ou visual. Durante a apresentação, o Palhaço Picolé leva a pessoa cadeirante para dar uma volta e dança junto com a pessoa portadora de autismo, por exemplo.

Salgueiro revela que sempre se preocupou com a falta de acessibilidade que existe em grande parte das apresentações culturais. “Decidimos propor um espetáculo que torna esse público protagonista, levando para eles arte, cultura e lazer”, relata. Como contrapartida cultural, será realizada uma oficina de circo de 2 horas de duração para uma entidade que atende portadores de necessidades especiais em Ponta Grossa.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto conta com patrocínio da Copel, Caminhos do Paraná, Banco Paccar, Belgotex e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e apoio da ABC Projetos Culturais.



Sinopse



“O mundo especial de Picolé” conta com esquetes de palhaçaria e performances artísticas circenses, como malabares e acrobacias em monociclos, interpretadas pelo Picolé e por Gilberto Salgueiro, que interpreta o dono do circo. O espetáculo tem 60 minutos de duração.

Picolé, um palhaço atrapalhado, conta com o apoio do público para conseguir um emprego no circo e é com a ajuda desses novos amigos que ele aprende a andar em monociclo e a fazer malabares. Ao mesmo tempo que aprende, ele também ensina os espectadores que aprendem mágicas, malabares e outras modalidades circenses.