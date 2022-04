Da Redação

Nuvens predominam nesta quarta-feira (16) em Apucarana

O tempo nesta quarta-feira (16), em Apucarana, se mantém semelhante ao dia anterior, com bastante nuvens e possibilidade de ocorrência de chuva em pontos isolados.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas voltam a ficar elevadas na cidade. Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou mínima de 19ºC. Já a máxima deve chegar aos 30ºC.

O Simepar também indica que chuvas podem ocorrer já no período da madrugada/manhã nos setores mais ao leste do estado, porém, continua sendo esperado o aumento da instabilidade a partir da tarde. Inclusive, nas regiões mais ao oeste do estado, ainda não se descarta a possibilidade de ocorrência de alguns eventos isolados de chuva.