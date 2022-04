Da Redação

Nuvens e instabilidade predominam neste sábado em Apucarana

O sábado (19) será de muitas nuvens e de instabilidade na Cidade Alta, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A instituição informa que há possibilidade de chuva em Apucarana e na região. A precipitação acumulada é de 4.9 mm.

Ainda conforme o Simepar, a instabilidade deve atingir todos os setores do Paraná, por conta da evolução de uma frente fria. Existe previsão de chuvas no Estado e condição para alguns temporais. Na maioria dos setores as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia.

No litoral, há expectativa de bastante chuva (acumulados expressivos). No oeste/sudoeste o tempo melhora a partir da tarde. Temperaturas com elevação mais lenta.

Em Apucarana, por exemplo, a mínima prevista é de 19ºC, mas, durante à tarde, os termômetros devem registrar máxima de 28ºC.