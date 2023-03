Número de veículos recuperados pelo 10º BPM aumenta na região

Da Redação

Após análise feita pelo Business Intelligence, sistema interno de análise de ocorrências, o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) recuperou um número significativo dos veículos furtados ou roubados na região. Inicialmente, foram analisados todos os registros de furto/roubo de carros e motos especificamente em Apucarana.

Em seguida, os mesmos dados referentes a todos os municípios que compõem o 10º BPM, a saber: Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Novo Itacolomi, Marumbi, Kaloré, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso, Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom e Mauá da Serra.

Os números de veículos furtados/roubados foram confrontados com a quantidade de veículos recuperados pela PM. Em Apucarana, no primeiro trimestre de 2023, a PM registrou o alerta de furto ou roubo de 66 veículos. Entretanto, 58 automóveis foram recuperados, representando uma taxa de resposta de 87% de êxito. Analisando o mesmo período do ano passado, 77% dos veículos subtraídos haviam sido recuperados pela PM. Dos 44 registros de furto e roubo, 34 foram localizados.

Ampliando a análise para todos os municípios da área de atuação do 10º BPM, de janeiro a março deste ano, foram recuperados 86 veículos, dos 101 boletins de furto/roubo registrados, representando um total de 85% de automóveis recuperados. Comparando estes dados com o primeiro trimestre de 2022, em que 50 dos 69 veículos furtados/roubados foram localizados pela PM, o percentual de êxito havia sido de 72%.

Dispositivos antifurto

A Polícia Militar orienta ainda aos proprietários que, sempre que possível, procurem investir em dispositivos antifurto. Alarmes, bloqueadores e localizadores podem impedir a ação de criminosos ou auxiliar a PM na recuperação do veículo.

É notório o empenho da Polícia Militar na resolução destes crimes, entregando uma resposta positiva aos moradores de Apucarana e região. A população também pode auxiliar no trabalho da PM, realizando denúncias por meio do WhatsApp: (43)99608-9469. Sua denúncia é anônima e sigilosa.

Serviço:

Emergência: 190

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ: Nós fazemos a diferença!

Comunicação Social do 10°BPM.

