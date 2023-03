Número de veículos recuperados aumenta 72% na região, aponta 10º BPM

Da Redação

O número de veículos recuperados pela Polícia Militar (PM) aumentou 72% na região no primeiro trimestre de 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo levantamento do 10º BPM, de Apucarana, foram 86 casos nos três primeiros meses deste ano contra 50 de janeiro a março de 2022.



São veículos que foram furtados ou roubados, porém, os crimes não necessariamente ocorreram nas 12 cidades pertencentes ao 10º BPM. Segundo a polícia, há registros de carros levados em outras cidades e que foram abandonados na região. O maior número de recuperações está concentrado em Apucarana: 58 no primeiro trimestre de 2023 contra 34 no mesmo período de 2022, um aumento de 70,5%.

Os casos de furtos de veículos têm gerado preocupação em Apucarana. A secretária do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Ana Maria Schmidt, afirma que o tema motivou, inclusive, a convocação de uma reunião da entidade na próxima quinta-feira (30), quando o assunto será tratado e um pedido de providências às autoridades de segurança pública será feito.

Ana Maria cita a importância da prevenção patrimonial para o caso dos furtos. “O que pedimos à comunidade é que confie nas nossas polícias”, afirma, citando os números de emergência para denúncias, como 181 e o 190, incluindo o aplicativo 190. “É importante reativar ou criar o Vizinho Solidário, seja vizinho a vizinho ou com rede de câmeras”, acrescenta.

A maioria dos casos de furtos de veículos envolve modelos populares, com certo tempo de uso, e que tem peças retiradas para revenda no mercado clandestino. Nesta terça-feira (29), um Corsa Wind, ano 2001, foi furtado na Rua Geremias Lunardelli, na região da Barra Funda. No domingo (26), uma câmera de segurança registrou o furto de outro Corsa estacionado no pátio do Santuário São José, na Rua Dom José Marello.

Na última sexta-feira (24), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana recuperou três veículos que foram furtados na cidade. Os carros estavam todos no mesmo local, em uma região de mata na Estrada do Barreiro. Os veículos eram um Gol e dois Corsas, que tiveram pneus e baterias furtados.

O delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, admite o grande número de veículos recuperados após furtos e roubos. No entanto, assinala que não é possível dizer que uma quadrilha esteja agindo na região. “Por enquanto, não podemos vincular a um grupo específico. São também muitos veículos furtados em outras cidades e abandonados em Apucarana e na região”, pontua.

Fernando Klein