Número de casos de Covid-19 em Apucarana cai 60% em novembro

Apucarana registrou queda de 60% no número de casos confirmados de Covid-19 em novembro na comparação com o mês anterior. Foram 227 casos no mês que terminou na última terça-feira (30) contra 580 em outubro.

Já o número de mortes caiu 11,1%. Foram oito óbitos em novembro contra nove em outubro. O levantamento tem como base os boletins diários divulgados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) sobre a evolução da doença no município.

O município soma desde o início da pandemia 18.677 diagnósticos positivos da doença. São 502 mortes por Covid-19 até agora em Apucarana.

A estatística dos óbitos leva em consideração a data da morte. Por isso, os boletins da AMS desta semana ainda podem trazer óbitos retroativos de novembro.