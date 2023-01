Número de acidentes cai, mas mortes aumentam no trânsito de Apucarana

Da Redação

Foram cinco óbitos em 2021 e 12 em 2022, um aumento de 140%

Apucarana fechou 2022 com redução no volume de ocorrências de trânsito, conforme pode ser observado no relatório anual do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Dos oito indicadores monitorados no Placar da Vida, apenas um deles registrou aumento quando comparado a 2021, justamente o número de mortes em acidentes de trânsito na área urbana. Foram cinco óbitos em 2021 e 12 em 2022, um aumento de 140%.

Conforme o relatório Placar da Vida, Apucarana registrou 914 acidentes em 2022 (contra 931 em 2021), uma queda de 1,82%. Os acidentes envolveram 1.891 pessoas (1.949 em 2021) e 1.780 veículos (foram 1.791 em 2021), quedas de -2.97% e de -0,6%, respectivamente. O número de pessoas feridas nesses acidentes foram 364 em 2022, contra 451 casos em 2021, uma queda de 19,29%.

Estratificando os dados sobre acidentes, o número de atropelamentos caiu 15,78%, de 38 pessoas em 2021 para 32 casos no ano passado. A quantidade de ocorrências envolvendo bicicletas caiu acentuadamente entre 2021 e 2022. Foram 21 casos em 2021 e 12 em 2022, uma queda de -42,8%.

Os acidentes envolvendo motocicletas caíram -4,2% no ano. Foram 375 ocorrências em 2021 e 359 registradas em 2022.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, afirma que a redução do número de acidentes é importante. No entanto, lamenta o aumento de mortes em acidentes de trânsito no perímetro urbano de Apucarana. Para Mendes, o trabalho realizado deve sempre ter como objetivo zerar as ocorrências. “A vida é o bem maior”, destaca.

Ele diz que tem cobrado dos agentes de Trânsito do município e solicitado à Polícia Militar maior rigor na fiscalização para coibir os abusos, visando reduzir todas as estatísticas. Para Mendes, o policiamento ostensivo é efetivo. “Muitas vezes, uma fiscalização mais ostensiva faz com que pessoal respeite mais as leis”, ressalta.

O diretor do Idepplan afirma que viu o relatório de acidentes ainda no final do ano. Para ele, as quedas nas estatísticas também se devem aos investimentos que tem sido realizados na cidade em obras de infraestrutura e nas sinalizações verticais e horizontais. “Fizemos investimento grande na troca de placas, melhorando a sinalização vertical, investimos em sinalização horizontal. Além disso, fizemos diversas rotatórias, faixas elevadas e outras melhorias, que disciplinam o trânsito, trazendo mais segurança para todos os usuários”.

Para Mendes, o que cabe ao município, tem sido bem feito, no sentido de melhorar a segurança no trânsito. “Somos hoje uma das cidades mais bem sinalizadas no Paraná. Temos trabalhado muito na infraestrutura de trânsito para a adequação da demanda e acredito que a redução seja resultado disso”, avalia.

No entanto, reitera que o Idepplan não está satisfeito com os números. “A gente não fica satisfeito porque teve muitos acidentes com mortes. Muita gente ferida ainda, pedestres, motociclistas. São seis casos fatais nesses grupos. Números muito altos. Nosso trabalho tem que ter o objetivo de zerar isso”, conclui.

