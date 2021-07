Da Redação

Núcleo Regional de Educação tem novo chefe em Apucarana

O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, em entendimento com o governador Ratinho Junior (PSD), nomeou o professor Vladimir Barbosa da Silva, 52 anos, de Jandaia do Sul, como novo chefe do Núcleo Regional da Educação (NRE) de Apucarana.

continua após publicidade .

Vladimir da Silva, que exercia o cargo de auxiliar técnico de chefia do NRE desde janeiro de 2019, substitui a ex-chefe Cristiane Cesária Pablos Rossetti, de Arapongas, que pediu exoneração no dia 8 de julho alegando questões pessoais. Vladimir já vinha respondendo interinamente pela chefia, através de resolução assinada por Renato Feder, desde a saída de Cristiane Rossetti.

O novo chefe do NRE é formado em Administração de Empresas pela antiga Fecea, hoje Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea), de Apucarana, com pós-graduação em Gerenciamento e Marketing. Também cursou Ciências com habilitação em Biologia pela Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), com pós-graduação na mesma faculdade em instrumentalização do ensino de ciências.

continua após publicidade .

É professor do Estado desde 1995, tendo iniciado pelo Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, onde lecionou a disciplina de Química. Passou por vários colégios da região até chegar em Mandaguari, onde trabalhou por mais de 20 anos. Nesta cidade foi diretor auxiliar do Colégio José Luiz Gori por 16 anos até entrar no Núcleo Regional de Educação onde está até hoje.

Vladimir tem padrão de Ciências no Colégio São Vicente Palortti, de Mandaguari, e padrão de Meio Ambiente no Colégio Agrícola de Apucarana. Um dos objetivos do novo chefe do NRE de Apucarana, juntamente com toda a equipe de educadores do núcleo, é preparar bem os alunos para as provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) do governo federal, que acontece no final do ano, e com isso melhorar ainda mais o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

“O Paraná estava em sétimo lugar e hoje está em terceiro lugar, então o objetivo do governador Ratinho Junior e do secretário da Educação, Renato Feder, é chegar no número um do Brasil”, diz Vladimir Barbosa. Para isso, ele convoca os alunos para que voltem ao ensino presencial, que retornou de forma híbrida neste dia 21 de julho nas 61 escolas estaduais do NRE de Apucarana.

Vladimir terá na sua companhia, como assistente de chefia, a professora Patrícia Cristina Marchi, de Arapongas.