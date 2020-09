Núcleo de Educação de Apucarana doa celulares para alunos - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Núcleo Regional de Educação de Apucarana entregou 24 aparelhos celulares para alunos da rede estadual que ainda não tinham aparelhos próprios para estudarem no Aula Paraná. A ação, que começou nesta primeira semana de agosto, está sendo realizada com apoio de juízes das cinco Comarcas da região de Apucarana e consiste em doar para os alunos, celulares que foram apreendidos pela polícia e seriam leiloados.

A chefe do núcleo de Apucarana, Cristiane Rossetti, conta que ela e sua equipe identificaram alguns alunos que estavam com dificuldade de acesso às aulas remotas e decidiram tomar uma medida para ajudá-los.

“Ao fechar nossos conselhos de classe, em julho, identificamos que algumas notas baixas dos alunos se davam pela falta de um celular e pela dificuldade de acompanhar a turma nas aulas”, conta.

Ela encaminhou um ofício aos juízes das comarcas de Apucarana, Arapongas, Marilândia do Sul, Jandaia do Sul e Faxinal, solicitando que alguns dos celulares apreendidos pela Justiça fossem doados aos alunos que precisavam. “Fizemos o ofício, explicamos nossa necessidade e pedimos aos juízes que nos ajudassem na ação, e eles concordaram”, conta.

Os diretores das escolas estaduais de Apucarana fizeram uma busca ativa dos seus alunos e identificaram aqueles que mais precisavam. Após a identificação, enviaram a solicitação para o Ministério Público e aguardaram a chegada do material.

“Foi uma alegria tanto para nós, do núcleo, quanto para os alunos que receberam os celulares e agora poderão continuar os estudos”, conta a chefe de núcleo, Cristiane.

Carla de Souza é mãe de uma aluna do Colégio Estadual Érico Veríssimo, em Apucarana, e conta que a entrega do celular vai ajudar muito nos estudos da sua filha. “Minha filha estudava pela TV e tinha algumas dificuldades de acompanhar todo o conteúdo. Agora, com o celular, ela poderá acompanhar sua turma”, diz.