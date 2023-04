Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana é furtado; PM foi acionada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A nova sede do Naviap foi inaugurada recentemente, no dia 18 de março

O Núcleo do Apoio à Vida (Naviap) de Apucarana, norte do Paraná, foi invadido e furtado. A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta quinta-feira (27), por volta das 08h46, após uma funcionária chegar para trabalhar e perceber a ação criminosa.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a porta de entrada foi arrombada e os criminosos levaram diversos objetos do local. A nova sede do Naviap, que é a base do Centro de Valorização da Vida (CVV), foi inaugurada recentemente, no último dia 18 de março, na Rua José Alves de Paula Filho, na Vila São José.

- LEIA MAIS: Insegurança: bicicletas são furtadas de loja no centro de Apucarana

continua após publicidade .

Os bandidos levaram um total de 15 talheres, 12 unidades de leite e um botijão de gás de 13 quilos. Até o momento desta publicação, não há informações se os objetos furtados foram recuperados.

Propósito

O trabalho do Naviap, que funciona desde o dia 22 de janeiro deste ano em Apucarana, envolve 16 voluntários que se revezam no atendimento de telefonemas. As ligações recebidas são direcionadas pela central telefônica nacional do CVV, que distribui as chamadas para os voluntários de plantão.

Siga o TNOnline no Google News