Núcleo Adriano Correia ganha luminárias de LED

Depois da região da Barra Funda, os serviços de modernização da iluminação pública chegaram nesta terça-feira (24/05) no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana. Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores do bairro que, há muitos anos reclamavam do sistema de iluminação pública, considerado obsoleto e precário.

“Dentro deste pacote de quase R$7 milhões de investimentos na modernização da iluminação de diversos bairros, chegou a vez do Adriano Correia”, anunciou ontem o prefeito Junior da Femac. Segundo ele, serão substituídas todas as antigas luminárias, por outras mais eficientes de padrão LED.

O engenheiro eletricista, Lafayete Luz, responsável pelos projetos e que coordena os serviços de modernização da iluminação pública de Apucarana, os trabalhos devem durar 10 dias no Adriano Correia. “Vamos trocar as arcaicas luminárias de vapor de mercúrio e vapor de sódio de 70 whatts do bairro, por luminárias de LED com potência de 100 watts”, informa o engenheiro.

Conforme assegura Lafayete Luz o Núcleo Adriano Correia ficava praticamente às escuras no período noturno. “As luminárias de LED vão valorizar os imóveis e garantir mais segurança a todos, com uma sensível melhora na luminosidade”, explica o engenheiro, acrescentando ainda que os dois acessos ao bairro, a Rua Serra do Cadeado (paralela à rodovia) e a Avenida Serra da Mantiqueira irão dispor de luminária de LED, com potência de 180 watts.

Os trabalhos no Adriano Correia consistem na troca de 180 luminárias antigas por outras novas com tecnologia de LED. “Esta benfeitoria integra a nova etapa de modernização do sistema de iluminação pública de Apucarana, que engloba a substituição de 4.105 luminárias antigas por novas em LED em um investimento público na ordem de R$6,78 milhões. Iniciamos pela barro funda e vamos chegar a outros 11 bairros, três distritos, parques industriais, avenidas, estradas, Vila Rural Nova Ukrânia, entre outras regiões (ver box)”, revela o prefeito Júnior da Femac, salientando que os recursos são oriundos da Cosip – Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.

O prefeito assinala que o investimento foi licitado e trata-se da continuidade de um “projeto de cidade” que teve início com o ex-prefeito Beto Preto. “Em 2016 foram modernizados 5 mil pontos de iluminação pública com a instalação de lâmpadas mais modernas e eficientes. No início do ano passado, já dentro de minha gestão, foi concluída uma segunda etapa com a modernização de outros 5,5 mil pontos e agora seguimos com este novo projeto, que vai substituir outras 4.105 luminárias por novas em LED”, contextualiza o prefeito.

PARQUE INDUSTRIAL NORTE – O contrato em vigência também contempla a execução de um grande projeto de iluminação da saída de Apucarana para Londrina, com a implantação de postes com iluminação LED no canteiro central, em trecho da Avenida Brasil (BR-369) até a divisa com Arapongas, além de um sistema exclusivo de iluminação para os 2,7 quilômetros de extensão da Ciclovia Irmo Celso Vidor, entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar). Também irão receber luminárias de LED as avenidas marginais Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano.

A responsável pelos serviços de modernização da iluminação pública é a empresa de engenharia especializada Samar Iluminação e Engenharia Ltda, de Curitiba, vencedora da licitação. O prazo para execução dos serviços é de 12 meses.

Confira os bairros e regiões que irão ganhar luminárias de LED:

Local Quantidade de luminárias

Núcleo Habitacional Papa João Paulo I 532

Distrito de Pirapó 457

Distrito de Vila Reis 522

Distrito Caixa de São Pedro 66

Núcleo Habitacional Adriano Correia 180

Região da Igrejinha 237

Jardim Catuaí 214

Núcleo Habitacional Parigot de Souza 25

Barra Funda 122

Jardim Apucarana 295

Vila Agari (Região Colégio Premem) 343

Loteamento Belvedere 149

Núcleo Habitacional Castelo Branco 59

Vila Rural Nova Ukrânia 115

Vila das Paineiras 45

Parque Industrial Zona Norte 197

Parque Industrial Zona Oeste 75

Avenida América (Jardim América) 13

Avenida Magno Cavalcanti (Residencial Sumatra) 52

Avenida Itararé (Jardim Ponta Grossa) 56

Estrada Velha do Pirapó 25

Estrada de acesso ao aeroporto municipal 90

Loteamento Industrial Leomil 16

Residencial Solar da Toscana 77

Estrada Bela do Barreiro 99

Outros 44

Total 4.105