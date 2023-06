NRE lamenta morte de professora aposentada de Apucarana

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana lamentou, nesta quarta-feira (7), o falecimento da professora aposentada Domnina Wastchuk Jost aos 66 anos. Ela lecionava a matéria de Língua Portuguesa na rede pública estadual.

De acordo com informações, Domnina atuou por vários anos no Colégio Estadual Nilo Cairo, na área central da cidade. Atualmente aposentada, a servidora pública havia se mudado para o município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Conforme familiares da professora, o sepultamento acontece nesta quarta-feira (7), em Santa Maria. A causa do falecimento não foi informado. Domnina era casada.

A professora de português era muito conhecida em Apucarana e seu falecimento gerou grande comoção nas redes sociais. Na publicação feita pelo NRE, diversos alunos e colegas de profissão lamentaram a perda.





