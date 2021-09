NRE homenageia professores e alunos após olimpíada

Da Redação

A professora Alessandra Cristina Fernandes Costa e as alunas Vitória da Silva Santos e Bruna Rafaela Sanches de Oliveira, da Escola Augusto Weyand, no Jardim Tibagi, passaram para a fase estadual da 7ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Na manhã desta quinta-feira (30/9), por conta da conquista, elas receberam uma homenagem da equipe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana.

continua após publicidade .

A Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é promovida a cada dois anos pela Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC, visando contribuir para a melhoria das habilidades de leitura e escrita dos estudantes matriculados em escolas públicas de todo o país.

“Nesta edição, o concurso propôs que os alunos do 5º Ano produzissem um poema sobre o tema O lugar onde vivo. Já os professores foram convidados a escrever um relato de prática sobre esse gênero textual. Parabéns a todos que participaram da olimpíada, em especial aos selecionados para a próxima fase!” congratulou a secretária de educação, Marli Fernandes.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac destacou a qualidade da educação ofertada na rede municipal de Apucarana. “Além da conquista na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, recentemente tivemos premiados também no concurso cultural Televisando, do Instituto GRPCOM, e na campanha Aqui Dengue não Entra, do Sistema Fecomércio. No último mês de agosto, o Prêmio Band Cidade ainda apontou que estamos em quarto lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem a melhor educação pública às suas crianças. Tudo isso me leva a crer que estamos no caminho certo, formando uma geração de apucaranenses vencedores,” afirmou o gestor.

Os resultados da etapa estadual da 7ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro devem ser divulgados na primeira quinzena do mês de outubro.