NRE faz blitz para convocar alunos faltosos em Apucarana

Da Redação

Funcionários do NRE entregaram panfletos da campanha e também mudas de palmeiras aos motoristas

O Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, realizou uma blitz na tarde desta quarta-feira (8) na Praça Rui Barbosa. A atividade fez parte da Semana “D” Mobilização pela Frequência Escolar, que segue até sexta-feira (10), e visa alertar pais e alunos sobre a importância da presença diária nas salas de aula.



continua após publicidade .

Em média, 4 mil faltas são computadas semanalmente nas escolas estaduais do NRE de Apucarana. O número de infrequências alternadas corresponde a 13% do total de presenças semanais, enquanto a média de frequência chega a aproximadamente 87%. Conforme o NRE, são 27 mil estudantes atendidos em 61 instituições de ensino distribuídas nos 16 municípios da área de abrangência.

continua após publicidade .

“Todos os 32 núcleos estão fazendo esse trabalho de mobilização pelo retorno às aulas. No NRE de Apucarana, a nossa frequência escolar está em 87%. Nossa meta é chegar a 95%”, diz o chefe do Núcleo, Vladimir Barbosa da Silva.

Segundo ele, o problema ocorre principalmente no período noturno. São estudantes que trabalham durante o dia e acabam, por isso, não comparecendo às escolas. Vladimir também convoca os alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O núcleo registrou uma queda de cerca de 50% nas matrículas. “Precisamos dos alunos na sala de aula. Depois de um período de pandemia com aulas online, a presença na escola é fundamental para o aprendizado dos estudantes”, completa Vladimir.

continua após publicidade .

Durante a ação na Praça Rui Barbosa, os funcionários entregaram panfletos da campanha e também mudas de palmeiras para os motoristas. Assista: null - Vídeo por: Reprodução Por, Fernando Klein