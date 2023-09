NRE entrega óculos de inteligência artificial para 5 alunos da região

Cinco alunos com deficiência visual de escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, foram contemplados com óculos OrCam MyEye 2. Os equipamentos usam inteligência artificial e permitem o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real, com transmissão por áudio. Os estudantes beneficiados tiveram nesta terça-feira (19) uma demonstração do funcionamento dos aparelhos. Veja matéria em vídeo abaixo

Desenvolvida e fabricada em Israel, a tecnologia promete transformar a experiência de aprendizado desses alunos. O dispositivo é discreto, mede 7,6 cm de comprimento, e fica acoplado na haste de um óculos comum. O aparelho tem uma câmera inteligente que é capaz de ler instantaneamente textos de qualquer superfície, reconhecer produtos, cores e cédulas de dinheiro em real ou dólar, rótulos, identificação de rostos e até mesmo a cor de uma roupa.

Sua velocidade pode ser controlada, possibilitando a leitura de 100 a 250 palavras por minuto, permitindo escolher entre voz masculina e feminina, com comandos para pausar, adiantar ou retroceder a leitura. O aparelho foi doado pelo Governo do Estado e cada unidade custou R$ 14,9 mil.

O chefe do NRE de Apucarana, professor Vladimir Barbosa, afirma que a iniciativa é um marco na vida desses estudantes. "É uma tecnologia muito avançada vinda de Israel. Parabéns ao governador (Ratinho Junior) por trazer essa felicidade aos nossos alunos", salienta.

Segundo a professora Lucimara Gori, os alunos contemplados são de cinco cidades pertencentes ao NRE Apucarana. "São alunos de Arapongas, Apucarana, Cambira, Califórnia e Mauá da Serra que agora vão conseguir ler o livro didático, reconhecer as cores, interagir com seus colegas e professores, além de muitas outras coisas. É uma iniciativa maravilhosa que está beneficiando nossos alunos", conta.

A demonstração das funcionalidades dos óculos contou com a participação da estudante Maria Gabriela Tebaldi, que já é familiarizada com a tecnologia. Em 2019, a direção do Colégio Estadual Polivalente, onde ela estuda, fez uma campanha para adquirir um Orcam para a estudante.

"É um aparelho muito bom, que me ajuda a ter muita independência. Me auxilia muito nos estudos e eu fiz um tutorial para ensinar o pessoal a utilizar o Orcam", contou a aluna.

