NRE entrega Kits para treinamento esportivo; veja

43 instituições de ensino que integram o Núcleo Regional de Educação de Apucarana contempladas com o programa de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo receberam, nesta quinta-feira (25), kits com material específico para as modalidades ofertadas: atletismo; badminton; basquetebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handebol; tênis de mesa; vôlei de praia; e voleibol. Entre os equipamentos estão, bolas, redes, tatames, apitos, cones, raquetes, barreiras, petecas, entre outros.

A solenidade de entrega aconteceu no salão do Colégio Alberto Santos Dumont, com a presença do chefe do NRE de Apucarana, Vladimir Barbosa, prefeitos, Junior da Femac, de Apucarana, Paulinho Moisés de Califórnia, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar tenente-coronel Marcos José Facio, secretários e diretores de instituições, além do vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital.

"No total de 62 colégio, 43 estão recebendo os kits, são 76 kits de treinamento esportivo. Uma única escola do Paraná que vai receber o kit de ginástica rítmia fica em Apucarana, o Colégio Canale. Há quase 30 anos atuando na edução, nunca vi um incentivo ao esporte tão grande assim e isso é muito importante", destaca o chefe do NRE, Vladimir Barbosa.

O programa é oferecido em mais de 1000 escolas públicas estaduais do Paraná, atendendo cerca de 33 mil estudantes. As aulas são desenvolvidas por professores de Educação Física 2 (duas) vezes por semana, totalizando quatro aulas semanais, promovendo a formação integral dos estudantes, estimulando não somente os valores esportivos, mas os valores humanos, formando cidadãos conscientes e comprometidos com uma sociedade melhor.

Com destaque em nível nacional, em 2022, o Paraná ficou em primeiro lugar no número de medalhas na Fase Brasileira dos Jogos Escolares. O prefeito de Apucarana destacou a importância do esporte na formação dos estudantes.

"Em Apucarana trabalhamos muito forte o esporte e temos uma parceria grande com a educação estadual. Fico muito feliz e quero agradecer o Governador do Paraná por esse olhar", disse Junior da Femac. Assista:





