NRE entrega 360 computadores para colégios estaduais

Dezoito colégios estaduais que integram o Núcleo Regional de Educação de Apucarana receberam, na manhã de quinta-feira (2), 360 computadores que vão beneficiar de alunos de sete municípios da região. A solenidade de entrega aconteceu na sede do núcleo.

Os novos materiais vão servir de suporte para que estudantes e professores acessem os programas lançados recentemente na rede estadual como EduTech, Inglês Paraná, Robótica, Redação Paraná e Matemática Gamificada. Cada colégio recebeu 20 computadores.

“É um momento muito importante para a educação. Escolas que nos últimos nove anos não receberam investimentos em informática, agora recebem os computadores”, disse Vladimir Barbosa da Silva, chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana.

Em Apucarana receberam computadores os colégios: Carlos Massaretto, Heitor Furtado, Agrícola, Nilo Cairo, São Bartolomeu e Tadashi Enomoto. Já em Arapongas os colégios beneficiados foram, Antonio Racanello Sampaio, Marquês de Caravelas, Francisco Bastos, Ivanilde de Noronha e Walfredo Correa.

Colégios de Borrazópolis, Cambira, Faxinal, Sabaúdia e Jandaia do Sul também foram beneficiados. O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, acompanhou a entrega e ressaltou a importância de investir na educação. “Vivemos em um novo momento, onde o Governo investe muito na educação. Não podemos fazer uma educação isolada. Em Jandaia do Sul estamos trabalhando com a rede municipal, estadual, privada e federal, uma educação compartilhada. Estamos trabalhando muito e para 2022 vamos investir em tecnologia para que nossos alunos possam ter cada vez mais acesso”, disse.

Participaram da solenidade na sede do NRE, secretários municipais de educação, o presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, o deputado Delegado Jacovós, além de outras autoridades e lideranças políticas.