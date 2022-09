NRE apura mais um caso de assédio contra alunos em Apucarana

Da Redação

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, apura mais um caso de assédio de professor contra alunos da rede pública de ensino. Desta vez, as denúncias partiram do Colégio Godoma B de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis. O professor ainda não foi afastado da sala de aula.

Segundo apurou a reportagem do TNOnline, pais e responsáveis por alunos desta instituição de ensino procuraram o NRE para denunciar que um professor estaria assediando algum meninos do colégio, durante as aulas. Segundo a denúncia, uma pedagoga, ciente da situação, teria sido até ameaçada pelo professor, caso ela confirmasse as denúncias.

De acordo com o Chefe do NRE Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, uma sindicância foi aberta para apurar as denúncias. Foram ouvidos a direção do colégio, bem como a equipe pedagógica e o professor suspeito de assédio, que negou todas as acusações. Um relatório sobre o caso foi preparado pela ouvidoria do órgão e enviado à Secretaria Estadual de Educação (SEED) nesta segunda-feira, 12.

"Estamos apurando todas as denúncias através de sindicância e já enviamos relatório para a SEED. Nesta terça-feira, 13, entrei em contato com o departamento jurídico, que deverá determinar o afastamento do professor, durante o processo administrativo, aberto pela Educação do estado. Como ele é contratado através de Processo Seletivo Simplificado (PSS), o processo de afastamento deve correr mais depressa", informou Silva.

Neste ano, este é o sexto caso de assédio cometido por professores contra alunos da rede estadual investigado pelo NRE Apucarana.

