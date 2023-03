Novos investimentos da Sanepar em Apucarana somam R$ 106 milhões

Da Redação

O anúncio foi feito nesta quinta em reunião com o prefeito

Com a instalação do canteiro de obras na Rua Cristiano Kusmaul, a Sanepar deu início aos serviços que levarão a rede de esgoto aos imóveis situados nos residenciais Interlagos, Veneza, Solar da Toscana e Bela Suíça, entre outros. Nos próximos 15 dias, deverão chegar ao local caminhões e máquinas que serão mobilizados para a execução de mais de 28 quilômetros de rede coletora de esgoto.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), em reunião com o prefeito Junior da Femac, pelo engenheiro Antônio Gil Gameiro, gerente geral da região Nordeste da Sanepar, que esteve acompanhado do gerente regional, Luiz Carlos Jacovassi, e equipe técnica da Sanepar. “Pedimos a compreensão da população, pois toda grande obra pública mexe com a rotina dos moradores. O canteiro de obras já foi instalado e dentro de alguns dias começará o movimento de caminhões e máquinas nesta região da cidade”, solicita Junior da Femac.

Durante o encontro, também foi anunciada mais uma importante conquista, que é a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barra Nova. “Os recursos são de R$ 42 milhões e a ordem de serviço deverá ser assinada nos próximos dias”, afirma Junior da Femac.

O prefeito destacou os investimentos que a Sanepar mantém em Apucarana. “Com as obras que estão em andamento e as que estão começando, a Sanepar investirá ao longo de 2023 mais de R$ 106 milhões. São R$ 9 milhões na rede coletora na região do Interlagos, outros R$ 42 milhões da Estação de Tratamento Barra Nova e mais R$ 55 milhões em reservatórios de água que resolve um problema histórico”, pontua Junior da Femac. Fazendo menção ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta semana, o prefeito disse ainda que o anúncio destas obras reforça o compromisso do Município com o meio ambiente e com a qualidade de vida.

Além da execução de 28 quilômetros de rede coletora que possibilitará a ativação de 2,5 mil ligações prediais, o investimento contempla a construção de uma estação elevatória junto ao Contorno Sul, 1.076 metros de linhas de recalque, 3.137 metros de interceptores, além de instalações elétricas, mecânicas e de automação.

O gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, lembra que especificamente em relação ao Residencial Interlagos a Sanepar já promoveu, em 2021, investimentos no setor de esgotamento sanitário na chamada na parte alta do bairro. Já estão instalados 3.500 metros lineares de rede coletora junto à Avenida Cristiano Kussmaul onde o esgoto passou a ser levado por gravidade até a Estação de Tratamento Barra Nova. Agora, com a nova obra, a rede será levada para todo o residencial, atendendo também bairros adjacentes.

