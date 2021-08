Novos cursos são iniciados no Senai Apucarana

Da Redação

Nesta semana, sessenta apucaranenses iniciaram capacitação profissional no setor de prestação de serviços. As formações são para as profissões de eletricista instalador residencial (20 alunos e carga horária de 240 horas) e de instalação de alarmes, cerca elétrica e portão eletrônico (duas turmas de 20 alunos e carga horária de 40 horas).

continua após publicidade .

A aula inaugural foi prestigiada pelo prefeito Júnior da Femac. Ele conta que os cursos, adquiridos pela prefeitura junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Apucarana), são oferecidos sem custo à população por intermédio do Centro de Qualificação Total da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

“O mercado de trabalho está cada dia mais exigente, necessitando o trabalhador buscar qualificação periodicamente. A administração municipal está em constante diálogo com o setor produtivo, buscando adquirir cursos com grande demanda de mão de obra. Isso faz com que o aluno, uma vez formado, encontre maior facilidade de inserção no mercado de trabalho, seja como empregado ou como empreendedor”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

Acompanharam o prefeito na aula inaugural o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, o diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas, e o coordenador de cursos profissionalizantes, Dorival Miguel da Siva. “A profissionalização do cidadão é uma grande preocupação do prefeito Júnior da Femac. Somente neste ano, a prefeitura já investiu cerca de R$700 mil na aquisição de cursos, que são oferecidos sem custo algum para a pessoa interessada. São cursos de qualidade, com certificado Senac, Senai”, relata Estrope, secretário da Indústria, Comércio e Emprego.

Diversos cursos gratuitos estão com inscrições abertas. Interessados devem procurar o Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. O órgão funciona junto à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América. “Para inscrição o interessado deve apresentar CPF e RG, bem como comprovante de residência”, orienta Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do centro municipal. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os telefones de contato para mais informações são o 3426-7241 e o 99989-8424.