Novo vídeo mostra outro ângulo de invasão de Toyota Corolla em loja no centro de Apucarana

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (1) e resultou na prisão do condutor que estava embriagado





Novas imagens mostram o momento em que um motorista de um Toyota Corolla invade uma loja de departamento localizada na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana (PR). O acidente ocorreu na madrugada de sábado (1º) e resultou na prisão do condutor que estava embriagado. A gravação é do circuito interno da loja.



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-LEIA MAIS: Vídeo mostra Toyota Corolla invadindo loja no centro de Apucarana; assista

No vídeo, é possível ver o motorista invadindo a loja Doidão e depois tentando sair de ré. No entanto, o carro enrosca na porta do estabelecimento. O condutor está com um amigo. Os dois saem do veículo e conseguem puxar a porta para cima e, então, deixar o estabelecimento.





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Vídeo da loja mostra momento que veículo invade o estabelecimento - Foto: Reprodução Vídeo da loja mostra momento que veículo invade o estabelecimento - Foto: Reprodução

O primeiro vídeo, externo, mostra o carro trafegando em alta velocidade quando o motorista faz uma manobra brusca e atinge a fachada do estabelecimento O Doidão, por volta das 4h56 e invade o local.



Os envolvidos foram localizados por vigilantes de uma empresa de monitoramento na Rua Oswaldo Cruz, que acionaram a Polícia Militar (PM). Os policiais constataram sinais de embriaguez no motorista e realizaram o teste do bafômetro, que registrou 0,60 mg/l de álcool, resultado em crime de trânsito. O motorista foi encaminhado à 17.ª Subdivisão Policial de Apucarana (17.ª SDP).