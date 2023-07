Novo vídeo mostra início da confusão entre agente e motociclista; veja

Um novo vídeo divulgado no início da tarde desta quarta-feira (26) mostra o início da confusão envolvendo um motociclista e um agente de trânsito em Apucarana, no Norte do Paraná. A briga aconteceu na tarde desta terça-feira (25) no centro da cidade, quando um jovem estacionou em um local proibido e acabou levando uma multa. Veja o novo vídeo abaixo

A confusão atraiu os populares que passavam pela Avenida Curitiba e causou um tumulto na região central da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), tudo começou quando o agente de trânsito encontrou um motocicleta Yamaha/YBR150 estacionada em uma vaga de carga e descarga.

O vídeo mostra quando ele leva a multa e então agride o agente de trânsito violentamente com um soco. Na sequência, há uma confusão generalizada e o motociclista é imobilizado pelos agentes até a chegada da PM. Um boletim de ocorrência foi feito pelos agentes contra o motociclista.

Após a imobilização do agressor, pedestres filmam a situação. Esse vídeo posterior ao fato acabou sendo divulgado inicialmente.

Segundo servidores municipais que procuraram o TNOnline, o trabalho do agente tem o poder vinculado através da Lei 9503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Em seu artigo 280, o texto diz que o agente, ao constatar a infração, deve lavrar o auto de infração, sem abertura a discricionariedade de sua conduta.

Após ser agredido, segundo os servidores, o agente utilizou do artigo 301 do Código Penal, que diz que qualquer representante do povo pode prender em flagrante delito, o que foi o caso, pois ocorreu o desacato e a lesão corporal, “agindo o agente, em sua legítima defesa, repelindo a injusta agressão sofrida”.

Segundo apurou o TNOnline, o agente está abalado emocionalmente por conta da agressão e também pela divulgação do primeiro vídeo.

